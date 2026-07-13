Cancelación de shows y denuncias: Bandana cruzó a una productora y exigió que devuelvan el dinero de entradas

El grupo musical Bandana salió a responder públicamente a la productora Showmax Argentina luego de la suspensión de varias fechas de su gira por los 25 años y aseguró que las cancelaciones se originaron por un “incumplimiento contractual”.

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Además, el grupo reclamó que se reintegre el dinero de las entradas a los fanáticos afectados y cuestionó con dureza el accionar de la empresa organizadora.

El conflicto escaló luego de que Showmax Argentina difundiera un comunicado en el que atribuyó a la banda la cancelación “unilateral” de los shows previstos en Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná , además de explicar que las fechas de Formosa y Resistencia habían sido reprogramadas por cuestiones logísticas y de convocatoria.

La productora sostuvo que nunca recibió una notificación formal sobre la decisión y afirmó que se enteró de las cancelaciones a través de publicaciones en las redes sociales del grupo.

También informó que iniciará acciones legales y difundió la cantidad de entradas vendidas para cada uno de los espectáculos.

La respuesta de Bandana no tardó en llegar. En un comunicado oficial, las integrantes rechazaron la versión de la empresa y afirmaron que nunca comunicaron la cancelación de los recitales, sino que el conflicto se originó por un “incumplimiento contractual” que ya se encuentra en manos de la Justicia.

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“Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas”, expresaron.

Además, revelaron que realizaron los dos primeros recitales de la gira sin haber percibido el pago acordado, priorizando al público que ya había comprado su entrada.

“Hicimos los dos primeros shows aun cuando no se nos había pagado, priorizando cada persona que ya había pagado su entrada. Teníamos mucha ilusión de reencontrarnos con nuestro público y reencontrarnos entre nosotras haciendo lo que más nos gusta”, señalaron.

El grupo también pidió que la producción informe “a la mayor brevedad” el mecanismo para la devolución del dinero de las entradas y garantice el reintegro total a los espectadores afectados.

Mientras el comunicado de la banda comenzaba a difundirse, Virginia da Cunha respondió directamente debajo de la publicación realizada por Playmax Argentina y profundizó las críticas contra la empresa.

“No cumpliste con nada del contrato, nos cagaste de la peor forma y cagaste a la gente. Devolvé cada entrada que se te pagó. Dejá de mentir y devolvés la plata. 25 años tenemos nosotras en esto, vos sos un estafador principiante”, escribió la cantante en un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el cierre de su comunicado, Bandana aseguró que su prioridad sigue siendo el público y lamentó no poder concretar los encuentros previstos con sus seguidores.

“El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones”, afirmaron, al tiempo que aclararon que, por recomendación de sus asesores legales, no realizarán nuevas declaraciones públicas mientras continúe el conflicto judicial con la productora.