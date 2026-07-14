14 de julio de 2026 - 21:35

Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams encabezarán la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026

El espectáculo previo a la gran final del campeonato contará con un importante despliegue artístico y la participación de reconocidas figuras del entretenimiento mundial.

Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams encabezarán la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026

Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams encabezarán la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este martes, la FIFA confirmó a los artistas que estarán presentes en la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio. El show comenzará a las 14.30 (hora Argentina), 90 minutos antes del comienzo del partido en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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"El escenario más grandioso del fútbol se unirá una vez más, reuniendo música, estrellas mundiales y un deslumbrante espectáculo de imágenes impresionantes para una inolvidable Ceremonia de Clausura antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA", señaló la organización a través de un comunicado en redes sociales.

El espectáculo contará con la presencia de estrellas del mundo de la música y el cine. El show musical estará a cargo de Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger quienes interpretarán "Desire", una de las canciones del Mundial presentada hace unos meses por el cantante británico y la artista estadounidense.

Así anunció la FIFA los artistas presentes en la Ceremonia de Clausura

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La ceremonia también contará con la presencia de la estrella de Hollywood, Tom Cruise y el conocido streamer Speed. Además, se conoció que la cantante y actriz ganadora del Emmy, Jennifer Hudson, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

"¡Prepararemos el escenario para que los dos mejores equipos del mundo compitan por el trofeo más emblemático del deporte y tengan el honor de ser coronados Campeones del Mundo", concluyó la organización.

Show de medio tiempo en la final del Mundial

Además, será la primera vez en la historia de los mundiales de la FIFA que se incluirá un show de medio tiempo, al estilo del Super Bowl.

El espectáculo contará con la participación de Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna y Justin Bieber como artistas principales. Además, el compositor y director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, presentará un show junto al coro infantil PS22 Chorus y el grupo británico Coldplay.

Todos los artistas confirmados para el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

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El concierto tendrá una duración de 11 minutos y tiene como objetivo apoyar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa que busca recaudar u$s100 millones destinados a ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños y niñas de distintos países.

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