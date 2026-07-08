Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS se presentarán en el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Este miércoles, la FIFA confirmó a los artistas que encabezarán el show de medio tiempo durante la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio en el New York / New Jersey Stadium.

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El espectáculo contará con la participación de Shakira , Burna Boy, BTS, Madonna y Justin Bieber como artistas principales. Además, el compositor y director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, presentará un show junto al coro infanti l PS22 Chorus y el grupo británico Coldplay.

"Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de tener a Justin Bieber unirse a Madonna, Shakira y BTS para encabezar el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026", expresó la FIFA a través de un posteo en sus redes sociales.

Todos los artistas confirmados para el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Además de las estrellas de la música, el espectáculo también incluiría a Kermit (la rana René) , Miss Piggy y otros personajes de los Muppets , quienes se sumarán para reforzar el mensaje educativo de la iniciativa.

Por primera vez, la FIFA incorporará un espectáculo musical en el entretiempo de la final, inspirado en el tradicional espectáculo del Super Bowl. La propuesta buscará fusionar deporte, música y entretenimiento en una producción de alcance global para millones de espectadores.

El concierto tendrá una duración de 11 minutos y tiene como objetivo apoyar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa que busca recaudar u$s100 millones destinados a ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños y niñas de distintos países.

"Mientras el mundo se une por el partido de fútbol más significativo de la historia el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York de Nueva Jersey, este espectáculo innovador, comisariado por Chris Martin de Coldplay, celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, asegurando un legado que trasciende el pitido final", subrayó la organización.

Aunque todavía no se reveló el repertorio oficial, todo apunta a que sonarán algunos de los grandes éxitos que marcaron este Mundial, entre ellos "Dai Dai", de Shakira.