Reeditan en vinilo "Alta fidelidad", el disco que unió a La Negra y Charly

A casi tres décadas de su edición original, el álbum que juntó a Mercedes Sosa con Charly García llega por primera vez en vinilo, justo el día en que Mercedes hubiera cumplido años.

Hay discos que funcionan como puentes entre mundos que parecían no tocarse. Alta Fidelidad, Mercedes Sosa canta Charly García es uno de ellos: la voz más entrañable del folclore argentino recorriendo el cancionero de uno de los mayores compositores del rock nacional. Grabado entre 1996 y 1997 en estudios de Nueva York, Madrid y Buenos Aires, el álbum sale ahora, por primera vez, en formato vinilo, con lanzamiento previsto para el 9 de julio: el día en que se conmemora el nacimiento de la cantante tucumana.

La noticia la confirmó Universal Music Argentina, sello que impulsó la reedición de un álbum grabado entre Nueva York, Madrid y Buenos Aires que contiene doce canciones de distintas etapas de la vida creativa de García, mancomunadas por el concepto de los arreglos y la voz de Mercedes. Se trata de un repaso integral por la obra de Charly: hay temas de Sui Generis, de La Máquina de Hacer Pájaros, de Serú Girán y de su etapa solista, todos reversionados con el sello inconfundible de Mercedes.

El vínculo entre ambos artistas no nació con el disco. Se remonta a la infancia de García, cuando Mercedes visitaba la casa de sus padres, los García Moreno, ligados también al ambiente musical. Ese lazo, que fue creciendo con los años hasta convertirse en una amistad profunda, encontró en Alta Fidelidad su expresión más acabada. No es casual que el propio Charly haya definido alguna vez la experiencia de escuchar a Mercedes interpretar sus canciones como algo que combina magnitud y ternura a la vez.

La grabación no fue sencilla. El proyecto estuvo cerca de naufragar por las tensiones entre García y el productor Joe Blaney, incómodo con la dinámica de trabajo del músico, hecha de sesiones nocturnas y métodos poco convencionales. Recién con el relevo de un productor más joven el disco pudo terminarse. Incluso el título estuvo en duda: en un principio iba a llamarse Somos de acá, en referencia a una frase de "Los sobrevivientes", tema de Serú Girán escrito por el propio Charly, pero finalmente se impuso Alta Fidelidad.

El resultado reúne doce canciones —entre ellas "Rezo por vos", "Promesas sobre el bidet", "Hablando a tu corazón", "El tuerto y los ciegos", "Cerca de la revolución" y "Cuando ya me empiece a quedar solo"— con la participación de músicos de peso como Andrés Calamaro, Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, Juanse, Pedro Aznar y María Gabriela Epumer, entre otros. El propio García ofició de productor y sumó coros en varios temas. Más que un disco de covers, la obra funciona como una relectura: Sosa no se limita a interpretar, sino que se apropia de las letras, incluso suavizando algunos climas más oscuros que García les había impreso originalmente.