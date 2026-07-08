Fátima Flórez anuncia dos shows imperdibles en Mendoza: cuándo son y dónde comprar las entradas

Luego de una temporada récord de recaudación y de iniciar su gira internacional 2026, Fátima Florez llega a Mendoza con "Fátima Universal", una superproducción que reúne humor, música, imitaciones, tecnología y un impactante despliegue escénico.

La artista se presentará el domingo 9 de agosto, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano de Tunuyán, y el lunes 10 de agosto, también a las 21 horas, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, con un espectáculo completamente renovado que ya recorre el país y el exterior. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería de los teatros.

Una batería de personajes y el talento único de Fátima Florez Reconocida por su versatilidad artística, Fátima despliega sobre el escenario un show de alto impacto, con cambios de vestuario en cuestión de segundos y la interpretación de más de 25 personajes inspirados en figuras de la música, la televisión y la actualidad. La propuesta combina humor, grandes cuadros musicales, coreografías, efectos visuales y una producción de nivel internacional, ofreciendo una experiencia pensada para todo público.

Fátima Florez dirige y protagoniza su nuevo show, que cuenta con la participación especial del periodista y conductor Marcelo Polino, quien aporta su característico estilo, humor e interacción con el público. A ellos se suma la banda en vivo Pampas Bravas, junto a un destacado elenco de bailarines y artistas que completan una puesta de gran despliegue.

Con más de dos décadas de trayectoria, Fátima Florez se consolidó como una de las artistas más importantes del espectáculo argentino. Su talento para la imitación, el canto, el baile y la actuación la convirtió en una de las grandes figuras del teatro nacional, cosechando múltiples premios y encabezando exitosas temporadas en las principales plazas del país.