Milei en Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y luego cantará con Fátima Florez en el teatro

El presidente mantiene una agenda ajustada este martes, en medio de manifestaciones a favor y en contra de sus políticas. Ya revolucionó la zona céntrica tras realizar ensayos en el Teatro Roxy.

Javier Milei en la Derecha Fest, edición 2025.

Javier Milei en la Derecha Fest, edición 2025.

El presidente Javier Milei viajó este lunes a Mar del Plata para encabezar el "Tour de la Gratitud" y este martes participará del evento La Derecha Fest, que se realizará desde las 19:30, en una jornada marcada por manifestaciones a favor y en contra en las inmediaciones del Teatro Roxy.

Durante la tarde de hoy, la presencia del mandatario alteró el movimiento habitual de turistas en la zona céntrica de la ciudad. Milei ingresó al Teatro minutos antes de las 14 para ensayar su participación en el “Fátima Universal”, el espectáculo de su ex pareja Fátima Florez, y se retiró cerca de las 16.

El mandatario compartirá esta noche a las 21 un número musical junto a su expareja. Está previsto que ambos interpreten el “Rock del Gato”, de la banda Los Ratones Paranoicos.

Fátima Florez contó que la visitirá en el teatro el presidente Javier Milei.
Mientras Milei se encontraba en el teatro, se registraron concentraciones tanto de apoyo como de rechazo. Algunos manifestantes expresaron reclamos por la falta de trabajo y por el salario de los jubilados, mientras que otros destacaron el rumbo económico del Gobierno nacional.

“Estamos volviendo a la cultura del trabajo”, destacaron algunos de los presentes en el teatro, mientras otros acusaron al Presidente de estar “vendiendo la patria”. Por su parte, una jubilada que dijo cobrar la mínima expresó: “No entiendo nada de política, pero lo amo. Le vamos a poner garra”.

Milei encabezará La Derecha Fest

El Presidente asistirá a la medianoche al Balneario Horizonte para formar parte del cierre de La Derecha Fest, el encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa.

A diferencia de las ediciones anteriores, que se llevaron a cabo en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, el evento tendrá entrada libre y gratuita, y contará con los expositores Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente.

Está previsto que asistan dirigentes aliados del PRO como el intendente local, Guillermo Montenegro, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

La visita a Mar del Plata es parte una gira federal que Milei planea llevar adelante en distintas ciudades del país, y que inició ayer con el “Tour de la Gratitud” por la intersección de las calles Güemes y Avellaneda.

