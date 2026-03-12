Revelan comunicaciones entre Novelli y Milei minutos antes de promocionar $LIBRA

Las pericias realizadas al teléfono del empresario Mauricio Novelli revelaron que existieron al menos cinco comunicaciones con el presidente Javier Milei en los minutos previos al tuit en el que promocionó la criptomoneda $LIBRA .

La oposición convocó a una audiencia en Diputados tras el cierre de FATE que provocó 900 despidos

Caso $LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera en declarar en la causa que involucra a Milei

La información surge de documentos incorporados a la causa judicial que analizan el contenido del celular de Novelli. Según trascendió, las llamadas se habrían producido poco antes de las 19.01 del 14 de febrero , momento en que el mandatario publicó en sus redes sociales el código para acceder a la compra del token, que acababa de lanzarse al mercado.

El dato fue revelado por el periodista Ariel Zak durante el programa Minuto Uno en C5N, donde explicó que las comunicaciones habrían ocurrido una detrás de otra desde el teléfono de Novelli hacia el del presidente .

De acuerdo con la información difundida, las conversaciones telefónicas se interrumpieron en un momento y luego se retomaron , esta vez con comunicaciones que habrían partido desde el teléfono presidencial hacia el dispositivo del empresario.

Embed - Caso $LIBRA: hubo al menos 5 llamadas entre NOVELLI y MILEI antes del tuit del Presidente

En ese mismo lapso también se habrían registrado contactos con otras personas vinculadas al proyecto, entre ellas Julian Peh, director ejecutivo de Kip Protocol, y eventualmente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los investigadores analizan si estas comunicaciones podrían indicar un conocimiento previo del lanzamiento del token y una posible coordinación de la publicación en redes sociales.

Las cajas de seguridad y el retiro de valores

La causa también examina movimientos realizados por Novelli antes y después del lanzamiento de la criptomoneda. El 4 de febrero, poco antes de viajar a Estados Unidos, el empresario habilitó dos cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia ubicada en Martínez.

Diez días después, el 14 de febrero, Milei difundió el acceso al token $LIBRA a través de sus redes sociales. Horas más tarde, la criptomoneda sufrió un desplome que afectó a unos 40.000 inversores, según los datos que forman parte del expediente.

Publicación de Milei caso Libra Captura de la publicación de Javier Milei promocionando $LIBRA. Horas después, él mismo la borró.

Tras el regreso de Novelli a la Argentina el 16 de febrero, su madre y su hermana retiraron el contenido de las cajas de seguridad. Las imágenes de seguridad del banco registraron el momento en que Alicia Rafele y María Pía Novelli retiraban los valores.

Posteriormente, cuando la jueza María Servini ordenó allanamientos sobre esos depósitos, los agentes judiciales encontraron las cajas vacías.

Un mensaje que llamó la atención de los investigadores

Las pericias al celular del trader también detectaron una conversación por WhatsApp con su socio Manuel Terrones Godoy, fechada el 20 de febrero, cuatro días después de su regreso al país.

En ese intercambio, Novelli habría escrito: “Llevo eso para allá, pero borrá”, una frase que ahora forma parte del material analizado por los investigadores en el expediente.