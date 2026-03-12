Adorni se refirió a la polémica por su viaje y admitió que "deslomarse" fue una palabra desafortunada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a pronunciarse sobre la polémica generada por su viaje a Nueva York , en el que participó su esposa, Bettina Angeletti . El funcionario admitió que utilizó una expresión “desafortunada” al referirse a esa situación.

Javier y Karina Milei defendieron a Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos con su esposa

"Lo pagó él con plata del Estado": Marcelo Grandio defendió el vuelo con Adorni a Punta del Este

Adorni realizó un mensaje en la red social X luego de la entrevista que brindó al periodista Eduardo Feinmann en el canal A24. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores ”, escribió.

La controversia por el viaje escaló en los últimos días y motivó expresiones públicas de respaldo de distintos integrantes del oficialismo , incluido el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Adorni agradeció ese apoyo en su publicación y aseguró que continuará trabajando junto al equipo de gobierno.

“Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas ”, sostuvo. Además agregó: “ Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”.

Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!

El funcionario cerró su mensaje agradeciendo el respaldo recibido: “ Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”.

Apoyos del oficialismo

Entre los dirigentes que expresaron públicamente su apoyo al jefe de Gabinete se encuentran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Luis Petri; el diputado Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2031963486536847805&partner=&hide_thread=false Siempre juntos ! pic.twitter.com/p3eQ72UGWd — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 12, 2026

También se pronunció el asesor presidencial Santiago Caputo, quien manifestó su respaldo al funcionario en redes sociales. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo citadas por el portal Infobae, los mensajes de apoyo surgieron de manera espontánea dentro del oficialismo y se fueron multiplicando a medida que otros funcionarios comenzaron a manifestarse públicamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2032152497729548401&partner=&hide_thread=false Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

La polémica por los viajes

La controversia se originó a partir del viaje del funcionario a Nueva York —en el que participó su esposa— y de otro traslado a Punta del Este en un avión privado.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York Gentileza

En el Gobierno consideran que la reacción mediática y política fue desproporcionada en relación con el hecho, aunque algunos funcionarios reconocen que el episodio podría haberse manejado con mayor cuidado en sus primeras explicaciones públicas.