"Lo pagó él con plata del Estado": Marcelo Grandio defendió el vuelo con Adorni a Punta del Este

“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó (Adorni) con su plata, no con plata del Estado", expresó esta mañana Grandio en diálogo con LN+, pero al rato se contradijo.
"Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, agregó el empresario uruguayo, quien hospedó a Adorni y a su familia en su casa de la Parada 22 de la playa Brava, en Punta del Este. Además, precisó que Adorni pagó 3.600 dólares por el traslado a Uruguay.
“Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, declaró el funcionario ante la pregunta de Eduardo Feinmann en A24.
Mientras los cuestionamientos a Adorni crecían, en especial por las dudas sobre su patrimonio declarado, surgió un video donde se lo ve al jefe de Gabinete subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este el mes pasado.
Tras als denuncias por la presencia de Bettina Angeletti -pareja de Adorni- en la comitiva oficial del gobierno en Nueva York, una serie de documentos de vuelo y declaraciones juradas revelados por elDiarioAR detallan la lujosa escapada del… pic.twitter.com/D6eeLfgeHa
Según ElDiarioAr, medio que reveló los detalles del escándalo, el costo estimado de cada tramo en este tipo de avión, considerado de alta gama entre los jets livianos, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, ronda los 5.800 dólares, aunque la factura total por el viaje de ida y vuelta habría sido negociada por unos 10.000 dólares.
Adorni iba junto a su pareja Angeletti, sus dos hijos y un "invitado" especial: el periodista MarceloGrandio, quien actualmente conduce el programa llamado "Giros" en la Televisión Pública.
Grandio mantiene una relación cercana con Adorni desde antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. De hecho, en su cuenta de Instagram, comparte elogios y foto con el funcionario.
El jefe de Gabinete fue entrevistado varias veces en el programa "Giros" (febrero, junio y septiembre de 2025, por ejemplo), al punto de que dijo sentirse como en “el living de casa”.
Este año, el amigo de Adorni sumó a Canal 7 el ciclo “Gritalo Mundial”, mientras que su hijo, Juan Grandio, comenzó a trabajar en el ciclo.
Tras el escándalo con su amigo "Manu", Grandio se quiere ir de la TV Pública
Esta mañana, Grandio aseguró que “todo esto le está sacando las ganas de seguir” al frente del programa "Giros" que conduce en la TV Pública, aún bajo control del Estado.
Al respecto, continuó: “Yo no tengo relación con los políticos y Manu (el jefe de Gabinete) no es parte de la política”.
"En Radio Nacional trabajé antes que Manuel sea vocero. A mí me llamaron en TV Pública por mi trayectoria, no por ser amigo de Manuel. Voy (al canal) para hacerle unfavor a la Argentina. No me fui a Uruguay a evadir impuestos; me fui hace 12 años por temas personales", dijo el conductor.