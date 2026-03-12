"Lo pagó él con plata del Estado": Marcelo Grandio defendió el vuelo con Adorni a Punta del Este

El empresario y periodista uruguayo Marcelo Grandio, en el ojo de la tormenta por su vuelo a Punta del Este junto a Manuel Adorni y su familia , dio una serie de justificaciones sobre el origen de los fondos del jet privado . Dijo que "lo pagó él (es decir, el jefe de Gabinete) con plata del Estado", pero lo negó en otro momento de su declaración.

Más "deslomado": el video de Adorni en un jet privado rumbo a Punta del Este con un periodista de la TV Pública

Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que viajó con Adorni en jet: "Déjenlo en paz a Manu"

“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones . Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó (Adorni) con su plata, no con plata del Estado ", expresó esta mañana Grandio en diálogo con LN+, pero al rato se contradijo .

"Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía” , agregó el empresario uruguayo, quien hospedó a Adorni y a su familia en su casa de la Parada 22 de la playa Brava, en Punta del Este. Además, precisó que Adorni pagó 3.600 dólares por el traslado a Uruguay.

El hecho, ocurrido en la semana del 12 al 17 de febrero (feriados de Carnaval), se conoció en medio de la polémica de la esposa de Adorni, la coach ontológica Bettina Angeletti, quien viajó en el avión presidencial a Miami y Nueva York días atrás. Para justificar el problema, el jefe de ministros dijo que su pareja ya tenía un pasaje comprado por "5.348 dólares" y que hubo un cambio para ir juntos en el vuelo gubernamental, ya que él iba a " deslomarse " trabajando en Estados Unidos.

"Me llamaron a la TV Pública por mi trayectoria, no porque soy amigo de Adorni" El periodista Marcelo Grandio se refirió a su trabajo y al viaje junto al Jefe de Gabinete a Punta del Este: "Cada uno se pagó su pasaje". Con Paula Rossi y Francisco Olivera en LN+ pic.twitter.com/iBBxmeubR5

“Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, declaró el funcionario ante la pregunta de Eduardo Feinmann en A24.

Mientras los cuestionamientos a Adorni crecían, en especial por las dudas sobre su patrimonio declarado, surgió un video donde se lo ve al jefe de Gabinete subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este el mes pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempoarg/status/2031871488215670885?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031871488215670885%7Ctwgr%5Efeaf3ae7adb2f6bbf72ac97c711c269bbe32de78%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fmarcelo-grandio-el-periodista-la-tv-publica-que-viajo-adorni-jet-dejenlo-paz-manu-n5983715&partner=&hide_thread=false Los vuelos de Adorni y su esposa



Tras als denuncias por la presencia de Bettina Angeletti -pareja de Adorni- en la comitiva oficial del gobierno en Nueva York, una serie de documentos de vuelo y declaraciones juradas revelados por elDiarioAR detallan la lujosa escapada del… pic.twitter.com/D6eeLfgeHa — Tiempo Argentino (@tiempoarg) March 11, 2026

Según ElDiarioAr, medio que reveló los detalles del escándalo, el costo estimado de cada tramo en este tipo de avión, considerado de alta gama entre los jets livianos, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, ronda los 5.800 dólares, aunque la factura total por el viaje de ida y vuelta habría sido negociada por unos 10.000 dólares.

Adorni iba junto a su pareja Angeletti, sus dos hijos y un "invitado" especial: el periodista Marcelo Grandio, quien actualmente conduce el programa llamado "Giros" en la Televisión Pública.

Quién es Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que viajó con Adorni en jet: "Déjenlo en paz a Manu" Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que viajó con Adorni en jet a Punta del Este Gentileza

Grandio mantiene una relación cercana con Adorni desde antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. De hecho, en su cuenta de Instagram, comparte elogios y foto con el funcionario.

El jefe de Gabinete fue entrevistado varias veces en el programa "Giros" (febrero, junio y septiembre de 2025, por ejemplo), al punto de que dijo sentirse como en “el living de casa”.

Este año, el amigo de Adorni sumó a Canal 7 el ciclo “Gritalo Mundial”, mientras que su hijo, Juan Grandio, comenzó a trabajar en el ciclo.

Tras el escándalo con su amigo "Manu", Grandio se quiere ir de la TV Pública

Esta mañana, Grandio aseguró que “todo esto le está sacando las ganas de seguir” al frente del programa "Giros" que conduce en la TV Pública, aún bajo control del Estado.

Al respecto, continuó: “Yo no tengo relación con los políticos y Manu (el jefe de Gabinete) no es parte de la política”.

"En Radio Nacional trabajé antes que Manuel sea vocero. A mí me llamaron en TV Pública por mi trayectoria, no por ser amigo de Manuel. Voy (al canal) para hacerle un favor a la Argentina. No me fui a Uruguay a evadir impuestos; me fui hace 12 años por temas personales", dijo el conductor.