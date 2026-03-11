A qué se dedica Bettina Julieta Angeletti, la esposa de Adorni que lo acompañó a Nueva York

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce de las críticas luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, formaba parte de la delegación oficial en Nueva York.
El jefe de Gabinete explicó que Bettina Angeletti lo acompaña porque "es su compañera de vida" y es la "que le da una mano".
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce de las críticas luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, formaba parte de la delegación oficial en Nueva York.
Según detalló, su esposa tenía previsto viajar previamente a Miami, aunque ese plan había sido modificado. “Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó”, explicó. El funcionario también defendió la presencia de su esposa en el vuelo oficial y aseguró que no implicó un gasto adicional para el Estado.
“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo.
Además, afirmó que la invitación se realizó para que pudieran coincidir durante el viaje. “Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.
Bettina Angeletti tiene 43 años, es licenciada en Administración de Empresas (UADE) y coach ontológico profesional. En julio de 2024, meses después del inicio de la gestión de Javier Milei, fundó Más BE, una consultora de "coaching organizacional".
En los registros oficiales es socia de su esposo. Ambos son dueños, en partes iguales, de AS Innovación Profesional SRL, una sociedad creada en 2020 dedicada a la consultoría empresarial, gestión financiera y coaching.
Además cuenta con más de 15 años de experiencia en diversos sectores corporativos: "Mi especialización en coaching de equipos, combinada con herramientas como Point of You, me permite diseñar intervenciones personalizadas que fomentan la colaboración, la innovación y el desarrollo de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa", dice en su perfil.
Luego cuenta que desde 2013 trabajó en dos empresas: Las Invernadas del Oeste SA (2015-2021) y Agropecuaria Las Helenas SA. Este último trabajo lo mantuvo hasta cinco meses después de fundar Más BE.
Angeletti, quien también ejerció como docente en la Universidad Abierta Interamericana entre 2016 y 2020, indica que desde el 2023 en adelante es Coach Senior Ejecutivo la cual ejerce como "profesional independiente".