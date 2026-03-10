Cornejo en Nueva York: respaldó la apertura económica, pero se distanció de la crítica de Milei a empresarios

En el marco de la Argentina Week 2026 , el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , integra la delegación oficial encabezada por el presidente Javier Milei en Nueva York . La actividad central tuvo lugar en el edificio de JPMorgan , donde ante más de doscientos inversores y directivos de las compañías más influyentes del mundo, se buscó posicionar al país como un destino atractivo para el capital global.

Cornejo calificó como positiva la participación argentina, destacando la articulación lograda entre los distintos actores del sistema financiero. Para el mandatario provincial, el encuentro permitió mostrar que la Argentina está cambiando su paradigma económico y estableciendo nuevas reglas de juego que brindan certidumbre.

Respecto al rol del jefe de Estado, Cornejo afirmó que Milei es un "buen comunicador" de estos cambios y que posee la credibilidad necesaria para influir sobre los principales inversores internacionales. En este contexto, el gobernador aprovechó para promover sectores estratégicos de Mendoza, como el petróleo (convencional y no convencional), la minería del cobre y el turismo vitivinícola , áreas que requieren importantes desembolsos de capital.

A pesar del acompañamiento institucional, Cornejo marcó claras distancias frente a las recientes declaraciones de Milei, quien volvió a cargar contra sectores empresariales tildándolos de "prebendarios". "No soy partidario de las generalizaciones" , sentenció el gobernador mendocino en declaraciones al diario Clarín , diferenciándose de la postura presidencial.

El mandatario defendió específicamente a la industria vitivinícola , señalando que es un sector preparado para competir y que no se aprovecha de un "mercado cautivo". Asimismo, se refirió al conflicto del Gobierno con empresas como Tenaris o empresarios como Paolo Rocca e indicó que, al ser firmas globales, están evidentemente preparadas para la competencia. “No conozco la industria de los tubos pero Tenaris es una empresa global con producciones en México, Estados Unidos, evidentemente están preparados para competir”, señaló Cornejo.

Reclamo por el equilibrio fiscal y la coparticipación

El gobernador mendocino también recordó sus diferencias pasadas cuando el Presidente calificó a los gobernadores como "gastadores seriales".

Al respecto, subrayó que Mendoza "había hecho su tarea" manteniendo el equilibrio fiscal y reduciendo la presión impositiva de Ingresos Brutos. No obstante, aprovechó el escenario para deslizar un reclamo sobre la distribución de la coparticipación, señalando las dificultades que enfrenta la provincia en ese reparto a pesar de su ordenamiento financiero.

El evento, que continúa con una agenda orientada a fortalecer los vínculos con el sistema económico global, contó también con la presencia de otros nueve gobernadores y el respaldo de entidades como Bank of America y Citibank.

Oportunidades para Mendoza

Respecto de las oportunidades para Mendoza, el mandatario provincial explicó que la provincia busca posicionarse ante potenciales inversores en distintos sectores estratégicos.

Según indicó, “Mendoza tiene oportunidades en el petróleo convencional y no convencional, en la minería del cobre y en el turismo, en particular en el turismo alrededor del vino y de la gastronomía”, áreas que requieren importantes desembolsos de capital para expandirse.

Argentina Week fue impulsada por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto al equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo directo entre autoridades argentinas y referentes del sector financiero internacional para ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos económicos con la región.