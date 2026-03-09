Con Cornejo invitado, Milei lidera en Nueva York la "Argentina Week": gran apuesta para inversiones

El gobierno de Javier Milei se prepara para desplegar una intensa agenda internacional con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer vínculos políticos en Estados Unidos y, luego, Chile. Es que el Presidente participará esta semana en una serie de encuentros con empresarios, banqueros y líderes políticos que incluirán la inauguración de Argentina Week 2026 en Nueva York y la asistencia a la asunción presidencial de José Antonio Kast, socio ideológico de la derecha, en Chile.

Funcionarios y políticos dijeron presente en el Acto Central de la Vendimia 2026

Cornejo contó detalles del "Argentina Week" en EEUU y se refirió al polémico posteo sobre la baja de empleo

La gira de Milei comienza hoy en Manhattan, considerada una de las capitales mundiales de los negocios y las finanzas. Allí, el mandatario será escuchado por más de 400 empresarios e inversores locales y globales en el marco de Argentina Week 2026 , un evento de tres días orientado a promover inversiones económicas y financieras en el país. La actividad contará también con la presencia de varios miembros del gabinete nacional y autoridades provinciales.

La agenda del lunes 9 contempla la apertura formal del evento en Nueva York con una disertación de Milei en Yeshiva University , la institución de educación superior judía más importante del mundo, fundada en 1886.

Más tarde, el jefe de Estado participará de la gala anual J100 organizada por The Algemeiner, un evento benéfico que distingue a figuras influyentes en la vida judía y a quienes apoyan al Estado de Israel.

El martes, el Presidente mantendrá una reunión con el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon , y luego encabezará la inauguración oficial de Argentina Week 2026. El objetivo del encuentro es reforzar los vínculos de la Argentina con los principales bancos de inversión de Wall Street y presentar proyectos vinculados a sectores estratégicos de la economía.

Milei viajó a Nueva York acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además del canciller Pablo Quirno.

A la delegación se sumaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Salud, Mario Lugones.

El evento está organizado por la embajada argentina en Estados Unidos junto a JPMorgan, Bank of America y Kaszek Ventures, con respaldo de la Cancillería.

Cornejo, presente en Nueva York

Entre los gobernadores invitados se encuentra el mandatario mendocino Alfredo Cornejo, quien no pudo participar del Acto Central (reprogramado) de la Fiesta Nacional de la Vendimia para asistir al foro en Nueva York.

Cornejo destacó el reconocimiento internacional del Presidente y la importancia de presentar proyectos de inversión en sectores clave como petróleo, gas, minería, vitivinicultura y agroindustria.

Según explicó, muchas de esas iniciativas requieren grandes niveles de financiamiento internacional. “La inversión hoy día, del tamaño de la minería y del petróleo, es una inversión internacional, y la de la agroindustria para reconversiones también requiere flujos de dinero de esos centros financieros”, señaló el fin de semana pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2030771602112283059?s=20&partner=&hide_thread=false Mendoza celebra 90 Fiestas de la Vendimia, una tradición que nos identifica ante el mundo y que pone en valor el trabajo de toda nuestra industria vitivinícola.



Por una agenda prevista desde hace tiempo y la reprogramación del Acto Central a raíz de las lluvias del sábado, no… pic.twitter.com/ptIA3qQzxf — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 8, 2026

El gobernador también remarcó que las provincias tienen un rol central en la promoción de estos proyectos, ya que poseen competencias directas sobre los recursos naturales.

“El Presidente no tiene los permisos de exploración o de explotación, ni la facultad sobre ellos: la tienen las provincias. Entonces, mostrar que somos un equipo los gobernadores con el Presidente creo que le hace bien a la inversión futura en la Argentina”, afirmó.

Además de Cornejo, participarán del encuentro privado en la sede del Americas Society/Council of the Americas gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Milei se va a Chile para estar en la asunción de Kast

Tras la agenda en Estados Unidos, el Presidente partirá hacia Santiago de Chile junto a parte de su gabinete y llegará cerca de la medianoche. El miércoles 11 asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, su socio ideológico, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

La visita busca consolidar la relación política con el nuevo gobierno chileno, tras la fallida relación con el izquierdista Gabriel Boric. Antes de la asunción, Milei y Kast habían acordado avanzar en una agenda común centrada en seguridad, migración y reactivación económica.