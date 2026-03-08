Cambian las reglas: Estados Unidos definió quiénes podrán viajar sin pasaporte ni documentos

Viajar dentro de Estados Unidos suele requerir presentar un documento oficial en los controles de seguridad de los aeropuertos . Sin embargo, las autoridades aclararon que existe un grupo de pasajeros que no está obligado a mostrar identificación para abordar vuelos domésticos.

Irán amenaza con hundir "buques enemigos" en el Golfo y confirma ataque a un petrolero vinculado a EE.UU.

Cornejo contó detalles del "Argentina Week" en EEUU y se refirió al polémico posteo sobre la baja de empleo

La aclaración fue realizada por la Transportation Security Administration (TSA), el organismo encargado de la seguridad en aeropuertos y transporte de Estados Unidos, que detalló qué personas quedan exentas de la normativa federal conocida como Real ID.

Se trata de los menores de edad , quienes pueden viajar dentro del país sin presentar pasaporte ni documentos. La medida forma parte de las normas vigentes del sistema de seguridad aeroportuaria y seguirá aplicándose durante 2026.

Al momento de viajar dentro de Estados Unidos, la legislación federal exige que los pasajeros presenten una identificación que cumpla con los estándares de seguridad Real ID para poder acceder a un avión, como un pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida.

En ese contexto, la TSA precisó que existe un grupo de personas que no está obligado a cumplir con este requisito en 2026 debido a su edad.

Los menores de 18 años no deben presentar ningún tipo de identificación para abordar vuelos nacionales. Por lo tanto, quienes hayan nacido en los años correspondientes a ese rango etario no necesitan cumplir con esta exigencia, según informó El Cronista.

“La TSA no requiere que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos. No obstante Los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder a un control acelerado”, informan las autoridades.

Documentos para cumplir con el requisito de TSA

De acuerdo con la lista oficial publicada, que siempre se encuentra sujeta a modificaciones, las identificaciones aceptables con hasta dos años de vencimiento en todos los aeropuertos del país son: