Irán desafió a Trump, que tardó poco en responder: "Hoy recibirán un golpe muy duro".

"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba ", sentenció Pezeshkian. El mandatario calificó de ilusoria la propuesta de Trump, quien había prometido "rescatar" la economía iraní bajo el eslogan MIGA (Make Iran Great Again) solo si el país capitulaba y elegía un nuevo líder "aceptable" para Occidente.

A su vez, el mandatario anunció un cambio táctico: Irán decidió poner fin a los ataques contra países vecinos , a menos que sea agredido desde esos territorios. Cabe recordar que bombardearon Kuwait, Arabia Saudí y Qatar, entre otras naciones, donde Estados Unidos tiene embajadas y bases militares.

Por el momento, Teherán no piensa en rendirse y afirman que están preparados para una larga guerra. Según Trump, el motivo del inicio del las hostilidades fue para destruir la capacidad nuclear y la armada de la República Islámica.

Tras las palabras del presidente Masud Pezeshkian , Donald Trump, escribió en sus redes sociales: "Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio , a los que ha prometido no dispararles más".

El presidente estadounidense calificó a Irán como "el perdedor de Oriente Medio" y anunció que "hoy recibirá un golpe muy duro".

"Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos", advirtió.

mensaje donald trump El duro mensaje de Donald Trump contra Irán: "Hoy Irán recibirá un golpe muy duro".

El balance de la guerra

Israel y Estados Unidos iniciaron la ofensiva el pasado 28 de marzo. Pezeshkian denunció que las fuerzas aliadas bombardean "sin respetar las leyes internacionales", alcanzando "escuelas, hospitales y centros civiles". Se estima que más de 1.000 iraníes han muerto en siete días de ataques.

Los bombardeos iniciales acabaron con la vida del líder supremo, Alí Jameneí, y de gran parte del alto mando militar. "Lamentablemente, lo que estamos viendo es que, sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país", afirmó Pezeshkian

El Estrecho de Ormuz bajo fuego

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado el ataque a un petrolero comercial de nombre Prima. Según la agencia oficial Tasnim, la embarcación fue alcanzada por un dron suicida tras ignorar advertencias de prohibición de tránsito.

Irán reiteró que no permitirá el paso por el Estrecho de Ormuz a naves pertenecientes a "países aliados de naciones hostiles".