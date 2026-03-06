6 de marzo de 2026 - 11:45

"Muchacho, ahora sos un lamebotas más": el viral de una cantante K contra Messi por reunirse con Trump

María Paula Godoy, famosa tiempo atrás por el tema "Alta coimera" para Karina Milei, volvió a la carga con una fuerte crítica dedicada al ídolo argentino.

Por Manuel Ferreyra

Por Manuel Ferreyra
Por Redacción Política

Godoy, con más 70 mil seguidores en Instagram, se define como cantante y compositora de folclore, además de activista feminista. Si bien tiene una carrera artística de casi tres décadas, se hizo famosa meses atrás con la creación del jingle "Alta coimera", basado en "Guantanamera" y dedicado a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad.

Ahora, la artista volvió a la carga política con una canción en contra de Messi, el máximo ídolo del fútbol y el más ganador de la historia. ¿La razón? La reunión del capitán del Inter Miami con el presidente Trump en Washington para celebrar el campeonato del equipo en la MLS.

En un video subido a Instagram, la cantante María Paula Godoy interpretó en contra de Messi: "Muchacho, ahora sos un lamebotas más. Hace tiempo se nota, dan vergüenza vos y Trump".

Y sumó: "Al Diego desde el cielo podemos ver rehinchado las pelotas puteándote a vos, Lionel.

La letra de la canción en contra de Lionel Messi

Muchacho, ahora sos un lamebotas más

hace tiempo se nota

dan vergüenza vos y Trump.

Y al Diego desde el cielo podemos ver

rehinchado las pelotas

puteándote a vos, Lionel.

