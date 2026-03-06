"Muchacho, ahora sos un lamebotas más": el viral de una cantante K contra Messi por reunirse con Trump

María Paula Godoy, famosa tiempo atrás por el tema "Alta coimera" para Karina Milei, volvió a la carga con una fuerte crítica dedicada al ídolo argentino.

"Muchacho, ahora sos un lamebotas más": la canción en contra de Messi por reunirse con Trump

La cantante María Paula Godoy se viralizó este viernes en las redes sociales por su versión de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", el tema de La Mosca que quedó inmortalizado en el Mundial de Qatar 2022, con una letra en contra de Lionel Messi por su encuentro reciente con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Godoy, con más 70 mil seguidores en Instagram, se define como cantante y compositora de folclore, además de activista feminista. Si bien tiene una carrera artística de casi tres décadas, se hizo famosa meses atrás con la creación del jingle "Alta coimera", basado en "Guantanamera" y dedicado a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad.

Embed - ALTA COIMERA Ahora, la artista volvió a la carga política con una canción en contra de Messi, el máximo ídolo del fútbol y el más ganador de la historia. ¿La razón? La reunión del capitán del Inter Miami con el presidente Trump en Washington para celebrar el campeonato del equipo en la MLS.

En el kirchnerismo, el afectuoso saludo entre el futbolista y el líder republicano no agradó, debido al contexto militar en Irán y el aceitado vínculo que Trump mantiene con el gobierno de Javier Milei. Además, no faltaron comparaciones con Diego Maradona, quien en su momento respaldó las dictaduras socialistas en Cuba y Venezuela.

En un video subido a Instagram, la cantante María Paula Godoy interpretó en contra de Messi: "Muchacho, ahora sos un lamebotas más. Hace tiempo se nota, dan vergüenza vos y Trump".