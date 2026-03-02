Messi marcó un doblete, asistió y tuvo un cruce caliente en el clásico ante Orlando City

Lionel Messi fue la figura en la victoria de Inter Miami por 4-2 ante Orlando City en una nueva edición del Clásico del Sol por la Major League Soccer . El capitán argentino marcó dos goles, dio una asistencia y encabezó la reacción de su equipo tras comenzar en desventaja.

La furia de Messi: así reaccionó contra el árbitro tras la goleada de Los Ángeles FC a Inter Miami

Cómo se vería Messi si no hubiera nacido en Argentina: un video creado con IA lo especula

El encuentro se disputó en el estadio de Orlando , donde el local se puso 2-0 en menos de media hora por los tantos de Marco Pasalic y Martín Ojeda . Inter Miami logró revertir el resultado en el segundo tiempo y sumó tres puntos clave en el inicio de la temporada.

El descuento llegó a través de Mateo Silvetti, que marcó el 2-1 y cambió la dinámica del partido. A partir de ese momento, Messi asumió un rol central en el juego ofensivo del conjunto visitante.

Embed - LIONEL MESSI BRILLA CON DOBLETE y guía al INTER MIAMI en la REMONTADA frente a ORLANDO CITY | MLS

El empate fue obra del propio capitán , con un remate desde fuera del área que superó al arquero rival. Minutos después asistió a Telasco Segovia para el 3-2 y, finalmente, selló el 4-2 con un tiro libre directo.

Con el doblete, Messi alcanzó una marca singular: convirtió goles en 22 temporadas consecutivas como profesional, una racha que comenzó en 2005 y que se extiende hasta su presente en Inter Miami . Se trata de un registro inédito en el fútbol profesional. El triunfo también significó el fin del invicto que Orlando City SC mantenía como local ante el equipo de Miami en este clásico regional.

Una imagen viral antes del partido y un cruce tras el cuarto gol

Antes del inicio, las cámaras captaron a Messi abrazando a uno de los niños que acompañan a los jugadores en la salida al campo de juego. El video se difundió rápidamente en redes sociales por la reacción del chico, que se mostró visiblemente emocionado.

Embed pic.twitter.com/ZZckhitRqd — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) March 2, 2026

Tras convertir el cuarto tanto, el argentino giró hacia el banco de suplentes de Orlando City y realizó un gesto que también fue registrado por la transmisión oficial, cuando el astro rosarino le dijo a los jugadores rivales si no querían un autógrafo. La acción ocurrió en el tramo final del encuentro y generó repercusión posterior.

El partido se desarrolló con intensidad y tuvo varios intercambios verbales entre futbolistas y cuerpos técnicos. En ese contexto se produjo la secuencia posterior al gol que cerró el marcador.

Embed Lionel Messi preguntándole a los suplentes de Orlando City SI QUIEREN UN AUTÓGRAFO.



JAJAJA, doblete y remontada. https://t.co/9egzfDR941 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 2, 2026

Un inicio exigente para Inter Miami

El equipo dirigido por Javier Mascherano mostró dificultades defensivas en el arranque, pero logró reordenarse en la segunda parte. La victoria permitió revertir un escenario adverso y sostener el objetivo de defender el título conseguido en la temporada anterior.

Inter Miami afrontará ahora una serie de compromisos como visitante debido a las obras en el Miami Freedom Park. El próximo encuentro será en Washington frente a DC United.