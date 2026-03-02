¿Irán se baja del Mundial 2026? Qué países podrían reemplazarlo y los antecedentes históricos de la FIFA

Irán planea oficializar su retiro del Mundial 2026 tras los ataques sufridos en su territorio y el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei. Esta decisión, tomada a poco más de cien días del inicio del torneo en Norteamérica, obliga a la FIFA a buscar un reemplazo urgente para completar la competición.

Lo cierto es que no están dadas las condiciones logísticas ni deportivas para garantizar la participación del seleccionado asiático en la próxima Copa del Mundo. El país se encuentra en estado de emergencia luego de una escalada bélica que derivó en la muerte del líder supremo iraní tras un bombardeo en Teherán. Esta baja no solo altera la planificación del Grupo G , donde esperan Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda , sino que reactiva protocolos de emergencia para cubrir una vacante inédita a meses del inicio.

En caso de que una federación ya clasificada renuncie a disputar la Copa del Mundo, la FIFA cuenta con un mecanismo reglamentario específico para cubrir esa vacante. El artículo 6.2 del Reglamento de la Copa Mundial faculta al Consejo del organismo a designar un reemplazo en caso de retiro o exclusión, con el objetivo de preservar el formato del torneo y garantizar los compromisos deportivos y comerciales asumidos.

No se trata de una decisión discrecional ni librada al azar, ya que la FIFA suele apoyarse en criterios deportivos objetivos: el rendimiento en las eliminatorias, la posición en el ranking FIFA y el principio de representación confederativa . Es decir, se intenta respetar el equilibrio de plazas por región y, al mismo tiempo, sostener el nivel competitivo.

En el caso de una eventual baja de Irán, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sería el primer ámbito de análisis. Lo habitual es que el reemplazo surja de la misma confederación que pierde el cupo, para no alterar la distribución continental previamente establecida. Bajo ese criterio, el candidato natural sería el seleccionado asiático mejor posicionado entre los que no lograron la clasificación directa.

En ese escenario, Emiratos Árabes Unidos aparece como uno de los equipos con mayores posibilidades, en función de su desempeño en las eliminatorias y su ubicación relativa en el ranking entre los no clasificados. Su candidatura se sustenta en parámetros deportivos y en la lógica de mantener el cupo dentro de Asia.

Irak también se perfila como alternativa, especialmente si encabeza la nómina de selecciones asiáticas mejor posicionadas que quedaron fuera de los puestos directos, ya que deberá disputar el repechaje a fines de marzo. La decisión dependerá de cómo la FIFA interprete la combinación entre mérito deportivo reciente y orden de clasificación dentro de la confederación.

Porque derrotó a Emiratos Árabes Unidos y jugará el repechaje para clasificar a la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/6vP5nKdD24 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 18, 2025

Un historial de ausencias y el caso de los pies descalzos

De concretarse el retiro de Irán se suma a una lista de selecciones que, habiendo ganado su lugar, nunca llegaron a disputar el certamen. El antecedente más citado es el de India en 1950. Aunque se suele repetir que la FIFA los excluyó por querer jugar descalzos, las fuentes históricas aclaran que el motivo real fue la falta de recursos económicos de su federación para costear el traslado a Brasil. La prohibición del calzado fue simplemente el impedimento técnico que terminó de forzar su renuncia ante la imposibilidad de comprar botines para todo el plantel.

La historia de los mundiales registra otros casos de plazas que quedaron vacantes por razones políticas o de protesta:

Uruguay en 1934 se convirtió en el único campeón vigente en no asistir, en señal de protesta por la poca presencia europea en la cita de 1930. Austria perdió su plaza en 1938 tras ser anexada por la Alemania nazi, perdiendo su estatus de país independiente y su seleccionado nacional. Argentina en Francia 1938 decidió no asistir como protesta porque el torneo se volvió a organizar en Europa y no en Sudamérica. México clasificó a Italia 1934 pero debió jugar un repechaje de último momento en Roma contra Estados Unidos, donde perdió 4-2 y quedó fuera a tres días del inicio. Escocia y Turquía en 1950 declinaron su participación por decisiones internas a pesar de haber obtenido la clasificación deportiva en sus respectivos grupos. Colombia en 1986 iba a ser el país anfitrión, sin embargo, decidieron declinar la selección por temas económicos, por lo que no clasificaron de forma automática. En las eliminatorias no consiguieron boleto, y no participaron en dicha edición.

Hoy, la FIFA enfrenta una carrera contra el reloj para definir si abre las puertas a un nuevo invitado o si la historia de las plazas vacantes suma un nuevo capítulo.