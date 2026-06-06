6 de junio de 2026 - 14:44

El ICE asegura que priorizará la seguridad del Mundial y no las deportaciones

El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas aseguró que la prioridad de la agencia "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal".

El ICE asegura que priorizará la seguridad del Mundial y no las deportaciones.

El ICE asegura que priorizará la seguridad del Mundial y no las deportaciones.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

A pocos días del inicio de la Mundial de fútbol que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, aseguró que la principal misión del organismo durante el torneo será garantizar la seguridad del evento y no reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

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En declaraciones brindadas a la cadena ABC, Homan explicó que el foco de trabajo estará puesto en la protección del campeonato y la prevención de posibles amenazas a la seguridad nacional.

“Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo”, afirmó el funcionario, quien remarcó que la prioridad de la agencia “no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal”.

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Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigraci&oacute;n y Aduanas (ICE).&nbsp;

Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Sin embargo, aclaró que la situación migratoria de una persona podría ser considerada si se detecta una amenaza directa vinculada con la seguridad del torneo. “Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto”, sostuvo.

Consultado sobre si los hinchas y visitantes extranjeros deberían preocuparse por posibles operativos migratorios durante la competencia, Homan insistió en que la tarea del ICE estará orientada exclusivamente a la protección del evento.

“Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar”, concluyó el llamado “zar de la frontera”.

El Mundial tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, y se espera la llegada de millones de fanáticos de todo el mundo.

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