Cambios en la camiseta de la Selección Argentina: qué parche usará tras el Mundial 2026

Tras perder la final del Mundial 2026 ante España, la Selección Argentina deberá modificar su camiseta oficial y ya no podrá lucir el parche de campeón del mundo , insignia que llevó desde la consagración en Qatar 2022.

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El emblema que se ubicaba en el centro del pecho de la camiseta de la Albiceleste, como símbolo de la defensa del título mundial, pasará ahora a ser utilizado por la selección española, campeona del mundo tras la final disputada el domingo 19 de julio.

A partir de este cambio, la indumentaria del equipo dirigido por Lionel Scaloni solo podrá mostrar el parche de campeón de América 2024 , título que Argentina obtuvo tras vencer a Colombia en la final con el recordado gol de Lautaro Martínez en Estados Unidos.

Camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial FIFA 2026

De esta manera, la camiseta de la Selección Argentina dejará de tener el distintivo de campeón mundial, pero conservará la identificación que la acredita como la vigente campeona continental.

Luego de la final del Mundial 2026, también se conoció una imagen filtrada de lo que habría sido la nueva camiseta de Argentina si lograba el título ante España.

La camiseta de la Selección Argentina con cuatro estrellas. Salió a la luz en los minutos previos a la final con España. Gentileza.

Ese diseño incluía cuatro estrellas bordadas sobre el escudo, una por cada Copa del Mundo ganada, y en cada estrella figuraba el año de consagración de los respectivos títulos.

Un antecedente reciente con los parches de la Albiceleste

La situación será similar a la que vivió la Selección Argentina tras ganar la Copa América 2021 en el Maracaná. Desde entonces y hasta el último amistoso antes del Mundial de Qatar 2022, el equipo utilizó el parche de campeón de América.

Incluso durante la Copa América 2024, Argentina volvió a lucir el distintivo continental de 2021, y no el parche de campeón del mundo.