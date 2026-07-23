23 de julio de 2026 - 08:41

Tras actuar con Madonna, Ronaldo cuestionó a la Selección Argentina: "Una auténtica paliza"

El exjugador brasileño elogió a España por la victoria en la final del Mundial 2026 y habló de Lionel Messi.

Ronaldo junto a Ronaldinho y Madonna en el show de la final del Mundial 2026

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Ronaldo Nazário

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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"Los goles que predije no llegaron, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido", dijo ‘O Fenômeno’ en su canal digital ‘Rede Ronaldo’.

Ronaldo Nazário

Ronaldo Nazário

"Un jugador solo nunca resuelve. La verdadera fuerza está en el equipo, en jugar en conjunto", afirmó el brasileño, al reconocer la garra que tuvo la selección argentina para llegar hasta la final.

El exdelantero también elogió el estilo de juego de la Roja y dijo que, a diferencia de Brasil que se quedó en un juego anticuado, España tiene una forma de jugar "única" y por eso su fútbol es "bonito".

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

"Mantener la pelota bajo control es la mejor estrategia, y ellos lo hicieron de manera impresionante", concluyó Ronaldo, resaltando que el conjunto español se consolidó como una referencia mundial en juego colectivo por tener la "pelota en sus pies todo el tiempo".

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