Tras actuar con Madonna, Ronaldo cuestionó a la Selección Argentina: "Una auténtica paliza"

El exjugador brasileño elogió a España por la victoria en la final del Mundial 2026 y habló de Lionel Messi.

Ronaldo junto a Ronaldinho y Madonna en el show de la final del Mundial 2026

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário aseguró que la victoria de España frente a Argentina fue "una auténtica paliza", al destacar el control total del conjunto europeo durante la final del Mundial 2026, pese a haber triunfado solo con un gol.

"Los goles que predije no llegaron, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido", dijo ‘O Fenômeno’ en su canal digital ‘Rede Ronaldo’.

Para el excampeón mundial en 2002, que fue figura en el show de medio tiempo al compartir con Ronaldinho la canción "Music" de Madonna, el triunfo español refleja la importancia del juego colectivo por encima de las individualidades.

Ronaldo Nazário EFE "Un jugador solo nunca resuelve. La verdadera fuerza está en el equipo, en jugar en conjunto", afirmó el brasileño, al reconocer la garra que tuvo la selección argentina para llegar hasta la final.

El exdelantero también elogió el estilo de juego de la Roja y dijo que, a diferencia de Brasil que se quedó en un juego anticuado, España tiene una forma de jugar "única" y por eso su fútbol es "bonito".