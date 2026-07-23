Sergio Ramos recreó una imagen de Lionel Messi con la Copa del Mundo y recibió todo tipo de comentarios

Tras la consagración de España en el Mundial 2026 , el exfutbolista Sergio Ramos compartió una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral por una imagen que recordó a una de las fotografías más emblemáticas de Lionel Messi .

En una serie de imágenes con las que repasó distintos momentos vinculados al torneo, Ramos apareció durmiendo junto a una réplica de la Copa del Mundo , una escena que numerosos usuarios compararon con la célebre fotografía de Messi abrazado al trofeo tras la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El exdefensor acompañó el carrusel de fotografías con el mensaje: "De vuelta con las copitas" . Entre las imágenes publicadas, la que más repercusión obtuvo fue la que lo muestra acostado junto al trofeo, una postal que despertó interpretaciones contrapuestas entre los usuarios.

Mientras muchos seguidores celebraron la consagración de España y felicitaron a Ramos, otros cuestionaron la elección de la fotografía y la compararon directamente con la imagen protagonizada por Lionel Messi.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales se destacaron mensajes como: "Y qué rol cumpliste en la segunda?", "No te dio para llegar a 2 finales del mundo jugando" y "El hijo siempre imitando a su papá", entre otras opiniones críticas.

Lionel Messi durmiendo con la Copa del Mundo. Instagram / @leomessi

El mensaje de Lionel Messi tras la final del Mundial

Luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido y reflexionar sobre el recorrido del equipo durante el torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El capitán argentino también destacó el proceso que atraviesa el seleccionado nacional bajo la conducción de Lionel Scaloni. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje", señaló.

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje dirigido al flamante campeón del mundo: "Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato".