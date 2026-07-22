22 de julio de 2026 - 18:04

AFA dispuso un minuto de aplausos en todas las canchas en homenaje a la Selección Argentina

El ente rector del fútbol argentino hizo oficial el pedido de agradecimiento al elenco que participó del Mundial 2026.

Tigre le rindió homenajes a la Selección Argentina. El resto del fútbol argentino se sumará este fin de semana por pedido de AFA.

Tigre le rindió homenajes a la Selección Argentina. El resto del fútbol argentino se sumará este fin de semana por pedido de AFA.

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En el Boletín Oficial N° 6922, con fecha de este 21 de julio, el ente madre publicó un especial pedido para las instituciones que hagan de local este fin de semana. Se trata de un minuto de aplausos para agradecer la tarea de la Albiceleste en Norteamérica. "El pasado 19 de julio ha finalizado la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde el plantel todo de nuestra Selección Nacional obtuvo el subcampeonato del Mundo", comienza relatando el comunicado.

El fútbol local le brindará homenaje a la Selección Argentina:

Luego, añaden: "Con mucho orgullo, mostremos al Mundo lo que somos unidos como argentinos, embanderados detrás de nuestra Selección Argentina que nos representó fiel a nuestro sentir y que logró un sentido de unidad nacional como nunca antes. Por ello, en todos los partidos de todas las Categorías de nuestros Campeonatos Oficiales instamos a que, previo al saludo inicial de cada encuentro, por los sistemas de audio de los Estadios, se invite a las “hinchadas” presentes en las tribunas a brindarles un minuto de aplausos en reconocimiento de la excelente actuación tanto dentro como fuera de los campos de juego".

Este pedido se suma a la iniciativa mostrada por CONMEBOL a través del presidente Alejandro Domínguez. En este caso, los clubes argentinos que disputan los playoffs de Copa Sudamericana recibieron el visto bueno para portar una bandera en agradecimiento al seleccionado nacional por el subcampeonato del mundo. Tigre ya la mostó ante Nacional este martes, y Boca haría lo mismo ante O'Higgins este jueves.

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