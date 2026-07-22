AFA dispuso un minuto de aplausos en todas las canchas en homenaje a la Selección Argentina

Tigre le rindió homenajes a la Selección Argentina. El resto del fútbol argentino se sumará este fin de semana por pedido de AFA.

La Selección Argentina no pudo revalidar el título de campeón en el Mundial 2026, pero logró unir en sentimiento y representar a todo un país. Ese fuerte vínculo entre los hinchas y el grupo que conduce Lionel Scaloni tendrá su continuidad este fin de semana en todo el fútbol argentino, por pedido de la AFA.

En el Boletín Oficial N° 6922, con fecha de este 21 de julio, el ente madre publicó un especial pedido para las instituciones que hagan de local este fin de semana. Se trata de un minuto de aplausos para agradecer la tarea de la Albiceleste en Norteamérica. "El pasado 19 de julio ha finalizado la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde el plantel todo de nuestra Selección Nacional obtuvo el subcampeonato del Mundo", comienza relatando el comunicado.

El fútbol local le brindará homenaje a la Selección Argentina: Luego, añaden: "Con mucho orgullo, mostremos al Mundo lo que somos unidos como argentinos, embanderados detrás de nuestra Selección Argentina que nos representó fiel a nuestro sentir y que logró un sentido de unidad nacional como nunca antes. Por ello, en todos los partidos de todas las Categorías de nuestros Campeonatos Oficiales instamos a que, previo al saludo inicial de cada encuentro, por los sistemas de audio de los Estadios, se invite a las “hinchadas” presentes en las tribunas a brindarles un minuto de aplausos en reconocimiento de la excelente actuación tanto dentro como fuera de los campos de juego".