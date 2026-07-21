A último momento, la AFA extendió el mercado de pases del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la ventana para incorporaciones se cerrará varios días después de lo acordado previamente.

Apenas unas horas antes de que el mercado de pases se cierre de manera oficial para los clubes del fútbol argentino, la AFA determinó la extensión de dicho período. Así, los elencos de la Liga Profesional tendrán una semana más para buscar refuerzos para sus planteles.

El Torneo Clausura está a la vuelta de la esquina, y los participantes afinan detalles para el debut este próximo fin de semana. Sin embargo, algunos clubes todavía mantienen gestiones abiertas en búsqueda de refuerzos. Esto obligó a la Asociación del Fútbol Argentino a tomar una medida habitual en el comienzo de cada semestre.

AFA extendió el mercado de pases del fútbol argentino: Chiqui Tapia, presidente de la AFA web Según adelantó el sitio Doble Amarilla, el próximo Boletín Oficial de la AFA informará que el mercado de pases tendrá una extensión de tiempo hasta el viernes 31 de julio, dejando sin efecto el cierre previsto para este propio martes 21 de julio a las 18:00 horas. De esta manera, las instituciones locales tendrán más de una semana extra para reforzarse.

Además, aquellos clubes que logren vender o ceder a futbolistas al exterior, sumarán un cupo extra por cada operación que puedan concretar. El mismo será válido hasta el miércoles 2 de agosto, inclusive. La única condición a cumplir es que el jugador haya firmado planilla en al menos el 25% de los encuentros del Apertura y el Clausura.