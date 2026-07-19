El emotivo video de la AFA antes de la final del Mundial 2026: "Acá venimos nosotros y vamos por todo"

AFA palpitó el cruce histórico entre la Selección Argentina y España en Nueva York con un clip motivacional al ritmo de Rocky.

La Selección Argentina, una verdadera familia que representa a diario a 47 milones de argentina. Emocionante.

La espera terminó. Este domingo se define el Mundial 2026 y la Selección Argentina se enfrenta a España en la gran final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. A solo horas del partido que paraliza al planeta, la AFA encendió la pasión de los hinchas con un emotivo video que repasa el camino de la Scaloneta y promete poner la piel de gallina.

Con la icónica banda sonora de Rocky de fondo e imágenes que ya son parte de la historia grande de la Albiceleste, el clip funciona como la arenga definitiva para el mano a mano contra La Furia Roja.

Messi y Scaloni en la concentración de la Selección Argentina en la previa a la gran final con España. ¡Vamos Argentina! Gentileza. "Señoras y señores, acá viene el campeón defensor, el de las cinco finales seguidas, al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar", reza la voz en off del video.

Un mimo para Lionel Messi y respuesta a las críticas Como no podía ser de otra manera, el video de la AFA le dedica un fragmento especial a Lionel Messi, el gran capitán y máximo símbolo del conjunto nacional: "Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta, el que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo".