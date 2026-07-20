20 de julio de 2026 - 10:00

¿Le dijo "simio de m..."? El video del golpe de Roberto Ayala a Dani Olmo que no se vio y desató la polémica

El integrante del cuerpo técnico argentino discutió con el volante español y lo golpeó en el rostro mientras los focos seguían el cruce entre Paredes y Gavi en la cancha.

Así enfrentó el Ratón Ayala a Dani Olmo.

Así enfrentó el Ratón Ayala a Dani Olmo.

Foto:

Por Francisco Moreno

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, golpeó en la cara al futbolista español Dani Olmo tras finalizar la final del Mundial 2026. El incidente ocurrió en el centro del campo de juego durante un tumulto generalizado que no fue captado por la transmisión oficial, pero se viralizó mediante filmaciones de hinchas.

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Los incidentes comenzaron con empujones e insultos entre varios futbolistas en el círculo central apenas terminado el encuentro. Mientras la atención de las cámaras principales seguía el cruce dialéctico entre Leandro Paredes y Gavi, el "Ratón" Ayala increpó a Olmo para recriminarle una situación de juego.

¿Qué se sabe del golpe de Ayala a Dani Olmo?

Algunas versiones indicaron que Olmo habría dicho "simios de mierda" durante el conflicto, aunque la situación no fue confirmada oficialmente. Lo cierto es que el ayudante de campo de Lionel Scaloni discutió brevemente con el mediocampista y luego impactó su rostro con un golpe de puño. La secuencia fue fotografiada y filmada por espectadores desde las gradas del estadio, imágenes que se difundieron en redes sociales minutos después de la consagración española.

Dani Olmo no reaccionó con otro golpe ni se inmutó ante la agresión física sufrida. El futbolista permaneció en el lugar de la discusión mientras Ayala continuaba con los reproches, cuya causa exacta no fue esclarecida por los protagonistas tras el altercado en el MetLife Stadium.

Lionel Scaloni y otros miembros de la delegación intervinieron para separar a los futbolistas y alejar a los integrantes de los cuerpos técnicos involucrados. La pelea también sumó a Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes iniciaron los forcejeos con los jugadores españoles antes de la intervención directa de Ayala.

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