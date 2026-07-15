15 de julio de 2026 - 18:37

Video: Lautaro Martinez y un salto histórico para el gol del triunfo argentino sobre Inglaterra

Lautaro Martínez anotó un gol histórico para Argentina ante Inglaterra, que significó el triunfo por 2-1 y el pase a la final del Mundial 2026. Video.

Lautaro Martínez, de Argentina, celebra la victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, Estados Unidos.

Lautaro Martínez, de Argentina, celebra la victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, Estados Unidos.

Foto:

EFE/EPA/WILL OLIVER
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lautaro Martínez anotó un gol histórico para Argentina ante Inglaterra, que significó el triunfo por 2-1 y el pase a la final del Mundial 2026. En un momento de dominio total argentino, entrados en el tiempo de descuento, la jugada se originó a partir de un brillante de Enzo Fernández para Alexis Mac Allister, cuyo tiro cruzado de derecha reventó el palo izquierdo de Jordan Pickford. La jugada, no obstante, no terminó. Djed Spence perdió un pie a pie con Lionel Messi, con lo que la pelota pasó al control del número 10, que ya llevaba todo el segundo tiempo tirado sobre la derecha.

Leé además

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. 

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Batalla de hinchadas en Atlanta: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Video: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Por Redacción Deportes

DATO: Se trata del tercer gol del jugador de Inter en esta Copa del Mundo, luego de haber abierto su registro mundialista en el tercer partido del grupo J, con un penal en la victoria por 3-1 ante Jordania, marcar ante Suiza y sellar el 3-1. Hoy, se calzó el traje de héroe. Golazo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Selección Argentina por el Mundial 2026

Día y hora confirmada para la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España

Por Emanuel Cenci
Golazo de Enzo Fernández para igualar la historia ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. 

Video: el golazo de Enzo Fernández que permitió la hazaña de la Selección Argentina ante Inglaterra

Cerró mal Nahuel Molina, aprovechó Gordon y con un toque suave, venció la resitencia de Dibu Martínez. 

Video: qué falló en la defensa de Argentina para el grito de gol de Inglaterra

Alexis Mac Allister palpitó el duelo de la Selección Argentina vs. Inglaterra y recordó el cruce inolvidable de México 1986. 

Alexis Mac Allister y el recuerdo del 86 antes del choque con Inglaterra: "Ojalá podamos hacer algo parecido"