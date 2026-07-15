Video: Lautaro Martinez y un salto histórico para el gol del triunfo argentino sobre Inglaterra

Lautaro Martínez anotó un gol histórico para Argentina ante Inglaterra, que significó el triunfo por 2-1 y el pase a la final del Mundial 2026. En un momento de dominio total argentino, entrados en el tiempo de descuento, la jugada se originó a partir de un brillante de Enzo Fernández para Alexis Mac Allister, cuyo tiro cruzado de derecha reventó el palo izquierdo de Jordan Pickford. La jugada, no obstante, no terminó. Djed Spence perdió un pie a pie con Lionel Messi, con lo que la pelota pasó al control del número 10, que ya llevaba todo el segundo tiempo tirado sobre la derecha.
El golazo de Lautaro Martínez para sellar el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026
Una vez que tuvo que volver a encarar al lateral de Tottenham, el argentino desbordó para su derecha y centró con la menos hábil. Su lanzamiento fue perfectamente medido por Martínez, ingresado en la segunda mitad por Nicolás Tagliafico, y quien saltó más que todos los ingleses para cabecear a un arco sin resistencia. Golazo. Triunfo y pasaporte a la gran final.
DATO: Se trata del tercer gol del jugador de Inter en esta Copa del Mundo, luego de haber abierto su registro mundialista en el tercer partido del grupo J, con un penal en la victoria por 3-1 ante Jordania, marcar ante Suiza y sellar el 3-1. Hoy, se calzó el traje de héroe. Golazo.