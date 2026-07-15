La Selección Argentina de todos los tiempos: en la agonía superó a Inglaterra y está en la final

Con un final épico y que quedará en el recuerdo del deporte nacional, l a Selección Argentina levantó lo que era derrota ante Inglaterra y terminó clasificando a la gran final del Mundial 2026. Gordon puso en ventaja a los Tres Leones, Enzo Fernández y Lautaro Martínez lo dieron vuelta.

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El desarrollo del primer tiempo fue muy parejo producto del planteo de ambos conjuntos , que fue muy parecido en la presión alta sobre la salida, la defensa en bloque corto doblando la marca sobre los creativos, y el intento por encontrar espacios a partir de los volantes centrales.

En Inglaterra, la tarea de hacerse cargo del balón y crear huecos para Bellingham, Gordon y Rogers fue de Anderson y Rice. En Argentina, ese trabajo lo hicieron Paredes, Mac Allister, y Fernández. Sin embargo, la entrega física y anímica de los dos conjuntos para cuidar el arco propio surtió efecto.

Por tal motivo, no sorprendió que, en toda la primera mitad, apenas se haya dado un tiro libre de Declan Rice para el cabezazo sin peligro de Stone, y un disparo de Enzo Fernández en la continuidad de una acción detenida Albiceleste. Nada más. Por el contrario, lo que sobró fue el juego brusco, la pelea y la discusión con el árbitro .

Respecto a Lionel Messi, se mostró guapo y predispuesto para ser la punta de lanza en ofensiva arrancando por el carril central, casi de falso nueve, acompañado por Julián Álvarez y Giuliano Simeone por los costados. Sin embargo, la labor defensiva de Inglaterra fue excelente, dejando aislado al capitán.

El inicio del complemento arrancó con un ritmo más abajo. Toda la intensidad de la etapa inicial pasó factura, y los espacios empezaron a aparecer. La Albiceleste avisó con un doble remate de Julián Álvarez que repelió Jordan Pickford, y parecía estar muy cerca del primero.

Sin embargo, el que pegó primero fue Inglaterra. Kane tiró un pelotazo desde campo propio, Tagliafico la dejó corta en el despeje, Rodgers tiró centro y Gordon durmió a Molina en el segundo palo.

Golpe duro para Argentina, que comenzó a tener más contacto con el balón y a jugar en campo contrario. Durante varios minutos merodeó, haciendo méritos para alcanzar el empate. Con ese contexto, Scaloni decidió hacer ancho el terreno, dándole velocidad a las bandas con el ingreso de Nicolás González por Leandro Paredes.

Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026 EFE

La influencia de Lionel Messi creció, y a través de su figura las esperanzas Albicelestes. A los 13’, el capitán metió un centro punzante y Nico González cabeceó a quemarropa. Cuando todo el estadio gritaba gol, apareció la mano salvadora de Pickford sobre la línea para sacarla. Al rato, Mac Allister reventó el palo tras el centro de Rodrigo De Paul.

Ya en la recta final, y con un Argentina sin otras opciones que seguir apretando, Lautaro Martínez ingresó en el lugar de Tagliafico para robustecer la zona de peligro. Inglaterra respondió metiéndose atrás, plantándose en menos de 40 metros.

A cinco del final, llegó la justicia. Enzo Fernández recibió el pase de un paciente Lionel Messi, y rompió el cerrojo Inglés. Las esperanzas estaban más vivas que nunca. Al ratito, el diez nacional llegó hasta el fondo, tiró un centro punzante y Lautaro Martínez la empujó para darlo vuelta. Impresionante. Inolvidable. Irrepetible.

Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026 EFE

Lo vivido en el Mercedes Benz Stadium se grabará en los libros de la historia grande de la Selección Argentina, y se repetirá en loop durante muchos años como los goles de Diego en 1986. Merecido premio para un plantel imposible de dimensionar. Ahora jugará la final ante España, a todo o nada.

Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - Inglaterra: