El conjunto Albiceleste superó de manera agónica a Inglaterra por 2 a 1, y se metió en la final del Mundial 2026. Las mejores fotos de un día para siempre.
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra
Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026
Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026