15 de julio de 2026 - 18:26

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

El conjunto Albiceleste superó de manera agónica a Inglaterra por 2 a 1, y se metió en la final del Mundial 2026. Las mejores fotos de un día para siempre.

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 1/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 2/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 3/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 4/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 5/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 6/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 7/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra Foto 8/10

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra

Por EFE
Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026 Foto 9/10

Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026 Foto 10/10

Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026

Por EFE
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