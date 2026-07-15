Día y hora confirmada para la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España

La Selección Argentina le ganó a Inglaterra de manera increíble. Lo perdía hasta cinco minutos antes del final, pero lo dio vuelta y se quedó con las semifinales del Mundial 2026. Así, enfrentará a España en la gran definición de la Copa del Mundo.
El conjunto nacional jugará por bordar su cuarta estrella, luego de una victoria épica ante Inglaterra.
La Selección Argentina le ganó a Inglaterra de manera increíble. Lo perdía hasta cinco minutos antes del final, pero lo dio vuelta y se quedó con las semifinales del Mundial 2026. Así, enfrentará a España en la gran definición de la Copa del Mundo.
El festejo por el triunfo ante los europeos no frenará durante varios días, y es lógico que así suceda. Sin embargo, en medio de la euforia y la alegría asoma la chance de dar otra vuelta olímpica. La Albiceleste quedó a un pasito de la gloria, y este fin de semana irá a buscarla ante España.
Según anunció de forma oficial la FIFA, el duelo definitorio de la Copa del Mundo se disputará el próximo domingo 19 de julio desde las 16 horas de nuestro país. El escenario elegido es el imponente MetLife Stadium, (Estadio Nueva York Nueva Jersey durante la competencia). La particularidad es que el evento contará con un espectáculo artístico previo, y el primer show de entretiempo de toda la historia del certamen.
Allí estará Argentina, que superó a Inglaterra en las semifinales, ante otra de las candidatas: España, que venció a Francia sin despeinarse. Será un duelo de alto voltaje que podría decantar en una nueva consagración Albiceleste en el torneo más importante del fútbol.
En tanto que Inglaterra y Francia disputarán el encuentro que nadie quiere jugar: el que determina el tercero y el cuarto de la Copa del Mundo. Dicho enfrentamiento se llevará a cabo el próximo sábado a las 16 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Para Kylian Mbappé será la oportunidad de quedar como el máximo goleador del certamen, y de la historia de la competencia.