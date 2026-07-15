15 de julio de 2026 - 18:19

Día y hora confirmada para la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España

El conjunto nacional jugará por bordar su cuarta estrella, luego de una victoria épica ante Inglaterra.

Selección Argentina por el Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El festejo por el triunfo ante los europeos no frenará durante varios días, y es lógico que así suceda. Sin embargo, en medio de la euforia y la alegría asoma la chance de dar otra vuelta olímpica. La Albiceleste quedó a un pasito de la gloria, y este fin de semana irá a buscarla ante España.

Cuando y dónde se juega la final del Mundial 2026 entre Argentina y España:

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Según anunció de forma oficial la FIFA, el duelo definitorio de la Copa del Mundo se disputará el próximo domingo 19 de julio desde las 16 horas de nuestro país. El escenario elegido es el imponente MetLife Stadium, (Estadio Nueva York Nueva Jersey durante la competencia). La particularidad es que el evento contará con un espectáculo artístico previo, y el primer show de entretiempo de toda la historia del certamen.

Allí estará Argentina, que superó a Inglaterra en las semifinales, ante otra de las candidatas: España, que venció a Francia sin despeinarse. Será un duelo de alto voltaje que podría decantar en una nueva consagración Albiceleste en el torneo más importante del fútbol.

Cuándo y dónde se juega el partido de tercer y cuarto puesto:

Mundial 2026. Kylian Mbappe de Francia uno de los referentes del equipo galo.

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En tanto que Inglaterra y Francia disputarán el encuentro que nadie quiere jugar: el que determina el tercero y el cuarto de la Copa del Mundo. Dicho enfrentamiento se llevará a cabo el próximo sábado a las 16 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Para Kylian Mbappé será la oportunidad de quedar como el máximo goleador del certamen, y de la historia de la competencia.

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