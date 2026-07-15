El día que Inglaterra despertó al campeón: Así cambió Scaloni la táctica para meter a Argentina en la final

Video: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026

La Selección de Lionel Scaloni remontó un partido durísimo, venció 2-1 a Inglaterra en una semifinal que quedará en los libros, y sacó pasaje directo a la gran final del Mundial 2026 . Pero, ¿cómo se gestó esta hazaña en el verde césped? Te contamos la metamorfosis de un equipo que sabe sufrir, pero sobre todo, sabe vencer.

Desde el pitazo inicial, el partido se planteó como una batalla de trincheras asimétricas. Durante la primera mitad, el planteo de Thomas Tuchel incomodó a la Albiceleste:

Lionel Scaloni tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido".

Argentina jugaba con cautela, midiendo cada centímetro de riesgo en lo que parecía un eterno round de estudio. Hasta que llegó el golpe que sacudió la estantería. A los 52 minutos, tras un retroceso inteligente de Kane y un inusual fallo en la última línea (falló Molina y dudó Dibu Martínez) Anthony Gordon empujó el 1-0 para los ingleses. En ese instante, el banco de suplentes inglés celebró. Lo que no sabían era que acababan de desatar un vendaval.

Harry Kane se vistió de tapón sacrificado para bloquear la salida limpia de Leandro Paredes .

Con el marcador en contra, la mística y la lectura de juego de Lionel Scaloni volvieron a hacer milagros . El cuerpo técnico entendió que para derribar el muro británico no hacía falta desesperación, sino lucidez y valentía.

1. El ingreso clave de Nico González

Aportó la amplitud y el juego aéreo que el equipo pedía a gritos por la banda izquierda, estirando la defensa inglesa y generando espacios que antes no existían.

2. Enzo Fernández tomó las riendas

Dejó de ser un mero administrador del equilibrio defensivo para convertirse en el conductor absoluto de las transiciones rápidas.

3. El factor Messi libre por dentro

Leo abandonó definitivamente la banda derecha. Se cerró para recibir en tres cuartos de cancha, transformando cada pase en una puñalada directa al corazón de la defensa inglesa.

Lautaro Martínez, de Argentina, celebra la victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, en Atlanta, Estados Unidos. EFE/EPA/WILL OLIVER

El desahogo: Los goles de la épica remontada

La resistencia inglesa, que parecía indestructible, empezó a resquebrajarse ante un asedio incesante de juego y coraje.

El empate de Enzo Fernández (1-1)

Nació de un tiro de esquina jugado en corto. Messi, con esa calma sobrenatural que solo los elegidos tienen, congeló el tiempo frente a la marca de dos ingleses y descargó la pelota hacia atrás. Enzo Fernández la empalmó con el alma para colgarla en un ángulo impracticable. El grito de un país entero bajó desde las tribunas.

El zarpazo final de Lautaro Martínez (2-1)

Messi ya había lastimado con varios centros venenosos de zurda. Cuando los defensores ingleses se sobregiraron para taparle su pierna hábil, el '10' ya había pensado la jugada siguiente en su cabeza: enganchó, arrastró marcas y, de derecha, metió un centro milimétrico al segundo palo. Allí apareció Lautaro Martínez, el goleador de las citas importantes, para meter un frentazo directo a la red y desatar la locura colectiva.

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra EFE

Al campeón del mundo nunca hay que darlo por muerto

¿Cómo hizo Argentina para dar vuelta una semifinal que parecía escaparse entre los dedos? Como lo marca su historia: con fútbol, pero sobre todo con el corazón. Cuando el libreto táctico no alcanzó, los jugadores rompieron la pizarra y jugaron con la intensidad de quien defiende su propia casa.

A Inglaterra no le alcanzó con tener el control durante casi una hora. Porque a este equipo, si no lo noqueás cuando tenés la oportunidad, te levanta la cabeza, te mira a los ojos y te gana el partido. Argentina está en la final del Mundial 2026, y el sueño de la cuarta estrella está más vivo que nunca.