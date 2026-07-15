El arquero Albiceleste analizó el triunfo ante Inglaterra que determinó la clasificación a la final del Mundial 2026.

Dibu Martínez se refirió a la victoria de la Selección Argentina: "Jugamos con el cuchillo entre los dientes"

Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero de la Selección Argentina, se mostró feliz y aliviado por obtener el triunfo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Además, adelantó que irán a buscar el título el domingo frente a España, en New York.

Emiliano Martínez, contento por la clasificación de la Selección Argentina: Dibu Martínez se refirió a la victoria de la Selección Argentina: "Jugamos con el cuchillo entre los dientes" EFE El portero Albiceleste analizó la victoria del elenco de Lionel Scaloni ante Inglaterra, y aprovechó para mandarle un mensaje a aquellos que dudaban del nivel del grupo. "Muchos hablaban de los rivales que nos habían tocado después de la fase de grupos, pero ahí se da cuenta lo difícil que es el Mundial. Si las otras selecciones no ganan, es difícil enfrentarse a las mejores".

Respecto a Inglaterra, Dibu fue escueto pero contundente. "Hoy nos enfrentamos a una selección que tenía 2 o 3 equipos, los conozco desde hace años y la verdad lo dominamos", lanzó de forma honesta.

El equipo intentó aislarse de todo el ruido de la previa, y específicamente de la presión de la gente por cuestiones externas a lo deportivo. Consultado por la manera en la que afrontaron la preparación, Martínez respondió: "Jugamos con el cuchillo entre los dientes, más allá de lo que había pasado en el pasado. Sabía que era un partido especial para la gente, pero para nosotros era una semifinal".

El hecho de alcanzar la segunda final consecutiva es algo para valorar, y el arquero lo sabe más que nadie. "Ahora queda disfrutar. Recién lo dije, es muy difícil llegar a ser campeón del mundo, casi imposible. Y volver a estar en una final del mundo, la verdad es meritorio para todo el país, para toda mi familia, para todos los compañeros", confesó.