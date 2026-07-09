El 14 de julio de 2024, Emiliano Dibu Martínez volvía tocar el cielo con las manos , simbólicamente hablando. Tras las consagraciones en la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 ; aquella noche de hace dos años, el arquero ganaba con la Selección Argentina la Copa América Estados Unidos 2024 . Poco menos de dos años después de este cuarto título con Argentina, los guantes del Dibu volvieron a lo más alto de América , literalmente hablando esta vez.

Las increíbles anécdotas del mendocino que recorrió el mundo para conseguir todas las firmas de la Selección

Y es que el guía de montaña y exfutbolista mendocino Pablo Tapia (52) llevó los guantes del Dibu hasta la cumbre del cerro Aconcagua (6.960,8 msnm), el punto más alto del continente americano y uno de los más altos a nivel mundial. Fue en una expedición que hizo en febrero pasado y que, como suele ocurrir con estas misiones, tuvo de todo.

"En cada campamento, todos querían verlos, tocarlos, sacarse una foto ... No eran simplemente unos guantes, eran el recuerdo de que, cuando creemos, los argentinos somos capaces de todo ", contó Tapia a Los Andes . Y agregó que él recibió los guantes recién en el último tramo del ascenso, ya que era otro guía -amigo del hermano del Dibu- quien los llevaba . Pero debió bajar a pocos metros de la cima.

Quién es el exfutbolista que llevó los guantes del Dibu Martínez a lo más alto de América, literalmente

Brasil 2021, Wembley y Qatar 2022, Estados Unidos 2024, Aconcagua 2026 . En estas cinco oportunidades. los guantes de Emiliano Martínez llegaron a lo más alto, hasta casi tocar el cielo . Las primeras cuatro fueron en un sentido simbólico y estrictamente deportivo, ya que son las 4 copas que el arquero marplatense ha ganado con la selección . En la última, en tanto, los guantes estuvieron realmente en lo más alto de América : la cumbre del Aconcagua .

Pablo Pilotta , guía de montaña nacido en Mar del Plata , fue quien llevó los guantes de Martínez al Parque Provincial Aconcagua en febrero de este año . Pilotta, uno de los socios de MDQ Expediciones, es amigo del hermano del Dibu , y a él le entregaron los guantes con los que el portero del Aston Villa ganó la Copa América 2024 .

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"Pablo Pilotta decidió traer los guantes del Dibu para que lleguen a lo más alto de América, la cumbre del Aconcagua. De hecho, inició la expedición haciendo un paralelismo con todo el camino de Argentina en la Copa 2024, y los distintos campamentos y destinos representaban cada instancia de la Copa", reconstruyó el exfutbolista y guía mendocino.

Quién es el exfutbolista que llevó los guantes del Dibu Martínez a lo más alto de América, literalmente Gentileza

Incluso, los guantes de Martínez hasta estuvieron con el grupo de combatientes de la Guerra de Malvinas, quienes hicieron una expedición conjunta (integrada por argentinos y británicos) al Aconcagua en febrero.

Los caminos de los Pablo -Tapia y Pilotta, con guantes del 23 de Argentina incluidos- se cruzaron recién durante el último día de expedición de ambos camino a la cina, puesto que cada uno iba por su cuenta, con su propio grupo. A 6.650 msnm, en la zona que se conoce como "El Hombro", Pilotta y Tapia se encontraron en la ruta.

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"Nos habían tocado días de muy mal tiempo, con mucho viento y nieve arriba. Todo febrero de este año fue un poco así, y la mayoría de expediciones tuvieron que pegar la vuelta. Pero, con mi expedición seguimos. Y cuando Pablo (Pilotta) me cruzó, me contó que estaba llevando los guantes del Dibu a la cumbre e iba a tener que volverse. Entonces me ofrecí a llevarlos -ya que iba a seguir-, y Pablo me dio un pase magistral -a lo Messi- para que yo siguiera con los guantes", siguió, sonriente y entusiasmado, Tapia.

Incluso, Tapia consideró que en el momento en que recibió los guantes para cumplir con el objetivo volvió "a ponerse la camiseta".

Quién es el exfutbolista que llevó los guantes del Dibu Martínez a lo más alto de América, literalmente Gentileza

De las 9 personas que habían salido en la expedición de Tapia, dos hicieron cumbre en el Aconcagua. Una de ellas fue Pablo, quien ese día hizo su cumbre número 62 y cumplió con su palabra: por unos minutos, dejó reposar los guantes de Emiliano Martínez en la cumbre, en el "techo de América".

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Del fútbol a la montaña

Jugando de 4 -y/o de 8-, Pablo Tapia brilló a comienzo de la década de 1990 en la Liga Mendocina de Fútbol, y también en el ya desaparecido Torneo Argentino A. En San Martín hizo las inferiores hasta llegar a primera, y con el albirrojo ganó el Argentino A. Luego pasó por Guaymallén, por el Atlético Argentino y por Andes Talleres.

Pablo Tapia Gentileza

En el medio, tras su mejor momento en el León del Este, Tapia tuvo un paso por Platense (Buenos Aires), donde se desempeñó durante un año en la primera categoría del fútbol argentino.

Tras colgar los botines, Pablo Tapia -quien ya había estudiado Educación Física- se inscribió en la Escuela de Guías de Montaña, profesión a la que ya lleva dedicados 28 años de su vida.

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"La vida me llevó para otro lado, y me convertí en guía de trekking y alta montaña. Ello me permitió poder ayudar a las personas a que puedan cumplir sus sueños", contó Tapia en un video compartido en sus redes y donde reconstruye la misión con los guantes del Dibu.

"Mientras subía la montaña, aprendí algo: en el fútbol aprendí a no rendirme, y la montaña me enseñó el por qué. Ese día no hice un gol, no atajé un penal. Pero tuve el enorme privilegio de llevar un símbolo del fútbol argentino al punto más alto de América", describió Tapia.

Pablo Tapia Gentileza

El mensaje para el Dibu

Al final del video donde Pablo Tapia reconstruye el paso a paso de cómo cumplió su misión -y que fue filmado en el estadio mundialista mendocino Malvinas Argentinas-, el guía y exfutbolista mendocino dejó un emotivo mensaje al Dibu Martínez. dueño de los guantes que -durante algunos minutos- estuvieron en el punto más alto -geográficamente hablando- de América.

Quién es el exfutbolista que llevó los guantes del Dibu Martínez a lo más alto de América, literalmente Gentileza

"Como exjugador de fútbol y actual montañista, quería decirte que tus guantes siguen cumpliendo sueños: la Copa América, el Mundial y ahora estuvieron en la cumbre del Aconcagua, el punto más alto de nuestro confinente. Esperamos que ahora puedan poner a la Selección nuevamente en lo más alto del mundo", concluyó Tapia.