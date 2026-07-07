El conjunto Albiceleste superó 3 a 2 a Egipto por el Mundial 2026, luego de ir perdiendo por dos tantos y darlo vuelta.
El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos
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Enzo Fernández, jugador de la Selección Argentina
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Enzo Fernández tuvo una aparición fantasmal sobre el cierre del encuentro para darle la clasificación a Argentina.