La Selección Argentina y una hazaña inolvidable: levantó la derrota, ganó 3 a 2 y sigue vivo en el Mundial

La Selección Argentina venció 3 a 2 a Egipto en el Mercedes - Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026 . El equipo dirigido por Lionel Scaloni lo perdía por dos tantos a diez minutos del cierre, y lo terminó ganando en una ráfaga inolvidable.

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El cuadro Egipcio no salió a especular. Por el contrario , se mostró dispuesto a hacerse cargo de la posesión del balón para luego buscar el arco contrario. Así, los primeros minutos fueron muy parejos y con el esférico en campo Albiceleste. La valentía de los Faraones se trasladó al marcador a los 14’, cuando Ateya sacó un buen centro desde la derecha, y el central Yasser Ibrahim le ganó en el salto a Lisandro Martínez para cambiar la trayectoria y anotar el 1 a 0.

Argentina había propuesto un mediocampo con Paredes en la marca, en un intento por liberar de la obligación defensiva a Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister y Enzo Fernández . Sin embargo, ninguno de los tres gravitó positivamente en la gestación de juego. Por tal motivo, a partir de la desventaja el que bajó a tomar contacto con la pelota fue el propio Lionel Messi, aprovechando que el rival decayó en su entrega.

Así, sobre 19’, llegó la respuesta Albiceleste. Messi recibió en la línea divisoria y descargó con Enzo Fernández, que a su vez buscó la subida de Nicolás Tagliafico. El lateral, de buen partido con sus proyecciones, se internó en el área y recibió la falta de Haissem Hassan. Messi se hizo cargo del penal, pero chocó con el inspirado arquero Mostafa Shobeir Oufa.

El portero se convirtió en el único sostén del triunfo de Egipto . Le tapó un cabezazo a quemarropa a Alexis Mac Allister, y una definición con clase de Julián Álvarez tras el centro de Tagliafico. Además, Messi casi convirtió de tiro libre, pero su disparo se estrelló en el palo. La suerte, y el nivel de Shobeir Oufa conspiraron contra los de Scaloni.

Argentina salió al complemento dispuesto a alcanzar el empate. Tirado en campo contrario y con el control de la pelota, le costó muchísimo juntar pases con sentido. El DT entendió que necesitaba mover el medio para darle otro vuelo al equipo. Por eso sacó a De Paul y Tagliafico, para sumar a Lautaro Martínez junto con Julián Álvarez, a Nicolás González bien abierto sobre la banda.

Como contrapartida, sufrió demasiado en la contra. A los 13’, una pérdida en ataque terminó con el golazo de Zico. Para el alivio nacional el VAR lo anuló por falta en el comienzo de la acción. Aunque no subió al marcador, fue un adelanto del tanto del mismo jugador, algunos instantes más tarde.

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A 10 minutos del final, de forma lógica la Albiceleste perdió las formas y el estilo. Cuti Romero fue a ubicarse de delantero centro junto con Álvarez y Martínez, y así llegó el ansiado descuento del defensor central tras el buen centro de Messi. El astro argentino no se conformó con el descuento, y pocos instantes más tarde apareció en el área para capturar un rebote y reventarle el arco a Mostafa Shobeir Oufa. De caer 2 a 0 a igualarlo en un abrir y cerrar de ojos. Una locura.

Y sobre los 45 minutos, llegó la frutilla del postre. Egipto estaba tirado en ataque intentando lastimar, y la perdió. Descompuesto en ataque, dejó espacios que Argentina explotó. Así, Lautaro Martínez metió el centro pasado, y Enzo Fernández apareció por detrás de todos para el cabezazo que quedará en el recuerdo.

Victoria increíble Albiceleste. Una hazaña a la altura del mal partido que realizó por momentos, y de lo mucho que mereció la continuidad por otros. El campeón del mundo no se rinde.

Minuto a minuto y estadísticas de Argentina vs Egipto: