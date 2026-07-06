Historial Argentina vs. Egipto: una paternidad absoluta de 98 años que busca un nuevo capítulo en el Mundial

El choque de este martes por los octavos de final del Mundial 2026 marcará un hito inédito: será la primera vez que la Selección Argentina y Egipto se enfrenten en una Copa del Mundo de Mayores. Sin embargo, ambos países arrastran una larga historia de casi un siglo con antecedentes en Juegos Olímpicos, Mundiales Juveniles y un recordado amistoso.

Radiografía de Egipto: las armas secretas y las debilidades del rival de la Selección Argentina en octavos

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Las estadísticas juegan a favor de la Scaloneta: en 98 años de historia y 7 partidos disputados, Argentina mantiene un récord perfecto con un 100% de victorias frente al conjunto africano.

AMISTOSO. El partido entre Argentina y Egipto en 2008.

El primer choque se dio en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 . Aquella tarde, la Albiceleste aplastó a Egipto por 6-0 gracias a un hat-trick del mítico Domingo Tarasconi, un doblete de Manuel Ferreira y un tanto de Roberto Cherro, logrando el pase a una final que luego ganaría Uruguay.

2008: El triunfo en El Cairo sin Lionel Messi

El único antecedente entre ambas selecciones mayores fue un amistoso en 2008 bajo la conducción de Alfio "Coco" Basile. Argentina se impuso 2-0 con goles de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso. La gran curiosidad de aquella noche en tierras africanas fue que Lionel Messi no pudo jugar por arrastrar una lesión muscular en el aductor.

Tokio 2021: El último cruce y los tres sobrevivientes en el Mundial 2026

El antecedente más fresco fue en los Juegos Olímpicos de Tokio (disputados en 2021). En ese partido de categoría Sub-23, Argentina ganó 1-0 con un gol de Facundo Medina.

Aquel encuentro sirve como puente directo con el presente, ya que tres futbolistas que sumaron minutos en Japón hoy forman parte del plantel mayor en el Mundial 2026: el propio Medina, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial?

La Selección Argentina buscará estirar su racha perfecta y meterse entre los ocho mejores del planeta este martes 7 de julio.