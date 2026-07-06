6 de julio de 2026 - 20:46

Historial Argentina vs. Egipto: una paternidad absoluta de 98 años que busca un nuevo capítulo en el Mundial

Siete partidos en casi un siglo le dan forma a un historial perfecto para la Selección Argentina frente a Egipto. Repasá los antecedentes de un duelo que este martes tendrá su primera edición en la máxima cita del fútbol.

Siete partidos en casi un siglo le dan forma a un historial perfecto para la Selección Argentina frente a Egipto.&nbsp;

Siete partidos en casi un siglo le dan forma a un historial perfecto para la Selección Argentina frente a Egipto. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó el duelo entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026. 

Selección Argentina: Lionel Scaloni no confirmó el equipo, pero Paredes, Álvarez y Tagliafíco serán titulares

Por Redacción Deportes
Egipto derrotó por penales a Australia y se metió en octavos de final del Mundial 2026. Próximo rival: Argentina. 

Radiografía de Egipto: las armas secretas y las debilidades del rival de la Selección Argentina en octavos

Uno por uno: todos los partidos del historial entre Argentina y Egipto

  • Juegos Olímpicos 1928: Argentina 6 - Egipto 0

  • Mundial Sub-20 2001: Argentina 7 - Egipto 1

  • Mundial Sub-20 2003: Argentina 2 - Egipto 1

  • Mundial Sub-20 2005: Argentina 2 - Egipto 0

  • Amistoso Internacional 2008: Argentina 2 - Egipto 0

  • Mundial Sub-20 2011: Argentina 2 - Egipto 1

  • Juegos Olímpicos 2020 (Tokio 2021): Argentina 1 - Egipto 0

AMISTOSO. El partido entre Argentina y Egipto en 2008.

AMISTOSO. El partido entre Argentina y Egipto en 2008.

Las perlitas y los partidos más recordados

1928: Una goleada histórica en los Juegos Olímpicos

El primer choque se dio en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Aquella tarde, la Albiceleste aplastó a Egipto por 6-0 gracias a un hat-trick del mítico Domingo Tarasconi, un doblete de Manuel Ferreira y un tanto de Roberto Cherro, logrando el pase a una final que luego ganaría Uruguay.

2008: El triunfo en El Cairo sin Lionel Messi

El único antecedente entre ambas selecciones mayores fue un amistoso en 2008 bajo la conducción de Alfio "Coco" Basile. Argentina se impuso 2-0 con goles de Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso. La gran curiosidad de aquella noche en tierras africanas fue que Lionel Messi no pudo jugar por arrastrar una lesión muscular en el aductor.

Tokio 2021: El último cruce y los tres sobrevivientes en el Mundial 2026

El antecedente más fresco fue en los Juegos Olímpicos de Tokio (disputados en 2021). En ese partido de categoría Sub-23, Argentina ganó 1-0 con un gol de Facundo Medina.

Aquel encuentro sirve como puente directo con el presente, ya que tres futbolistas que sumaron minutos en Japón hoy forman parte del plantel mayor en el Mundial 2026: el propio Medina, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial?

La Selección Argentina buscará estirar su racha perfecta y meterse entre los ocho mejores del planeta este martes 7 de julio.

  • Horario: 13 (Argentina).

  • Sede: Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, Estados Unidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Francois Letexier fue elegido por la FIFA para impartir justicia este martes en el partido entre la Albiceleste y el conjunto africano. 

¿Quién es Letexier? El árbitro de Argentina-Egipto y su picante antecedente con un jugador de la Selección

Estas son las cifras que debés tener en tu sueldo para considerarte clase media en Argentina. 

Si cobrás este sueldo en julio, podés ser considerado de clase media en Argentina

Dejaron a un Beagle sin comida ni agua. Fue rescatado. 

Abandonaron a un beagle sin comida porque creían que así cazaría mejor, pero una joven lo encontró a tiempo y conmovió a todos

El francés François Letexier será el encargado de dirigir el duelo entre argentinos y egipcios. 

La FIFA eligió a Letexier para el duelo de octavos entre Argentina y Egipto