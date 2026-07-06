Radiografía de Egipto: las armas secretas y las debilidades del rival de la Selección Argentina en octavos

Tras el agónico pase ante Cabo Verde, la Albiceleste se mide contra los "Faraones" en Atlanta. Cómo juega el tercer rival africano de la Selección y cuáles son los puntos débiles que Scaloni buscará explotar.

Egipto derrotó por penales a Australia y se metió en octavos de final del Mundial 2026. Próximo rival: Argentina.

Aunque muchos imaginan un equipo repleto de defensores colgados del travesaño, el análisis táctico demuestra que los "Faraones" proponen una incomodidad muy distinta a la de Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni necesitará una atención máxima, ya que en la fase de eliminación directa cualquier desconexión se paga con la eliminación.

MUNDIAL 2026. Mohamed Salah, con la 10 y la cinta de capitán de Egipto, donde es una leyenda. Gentileza. El "Plan Posesión": Egipto no solo vive del contragolpe A diferencia de otros seleccionados africanos, Egipto no se siente cómodo únicamente replegándose para salir rápido. Los números de sus cuatro partidos en este Mundial revelan una clara evolución en su propuesta:

Evolución de la tenencia: Empezó con apenas el 38,1% de posesión en el debut ante Bélgica, pero subió al 50,3% contra Nueva Zelanda, 53,7% ante Irán y 53% en los 16avos de final frente a Australia (a quien eliminó por penales).

Ruptura de líneas: Es un equipo prolijo que progresa juntando pases. Registró 113 rupturas de línea contra Australia, lo que demuestra que sabe avanzar entrelazando circuitos y buscando pases filtrados en el eje central. La clave para Scaloni: Cortar el circuito de los mediocampistas centrales Marawan Attia y Mohanad Lashin. Si Argentina no presiona alto al portador de la pelota —una de las deudas que dejó el partido ante Cabo Verde—, Egipto puede manejar los tiempos del partido. Esto podría forzar la inclusión de Leandro Paredes para armar un mediocampo de cuatro hombres junto a De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister.

Las fortalezas: el tándem Salah-Marmoush y el poder de fuego El principal argumento de los "Faraones" está en su temible dupla de ataque y en su gran volumen de remates al arco: