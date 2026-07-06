Radiografía de Egipto: las armas secretas y las debilidades del rival de la Selección Argentina en octavos

La Selección Argentina ya se encuentra en Atlanta enfocada en los octavos de final del Mundial 2026. Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, la Albiceleste se cruzará este martes a las 13 ante su tercer rival africano en lo que va del torneo: el Egipto de Mohamed Salah.
Aunque muchos imaginan un equipo repleto de defensores colgados del travesaño, el análisis táctico demuestra que los "Faraones" proponen una incomodidad muy distinta a la de Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni necesitará una atención máxima, ya que en la fase de eliminación directa cualquier desconexión se paga con la eliminación.
MUNDIAL 2026. Mohamed Salah, con la 10 y la cinta de capitán de Egipto, donde es una leyenda.
Gentileza.
El "Plan Posesión": Egipto no solo vive del contragolpe
A diferencia de otros seleccionados africanos, Egipto no se siente cómodo únicamente replegándose para salir rápido. Los números de sus cuatro partidos en este Mundial revelan una clara evolución en su propuesta:
La clave para Scaloni: Cortar el circuito de los mediocampistas centrales Marawan Attia y Mohanad Lashin. Si Argentina no presiona alto al portador de la pelota —una de las deudas que dejó el partido ante Cabo Verde—, Egipto puede manejar los tiempos del partido. Esto podría forzar la inclusión de Leandro Paredes para armar un mediocampo de cuatro hombres junto a De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister.
Las fortalezas: el tándem Salah-Marmoush y el poder de fuego
El principal argumento de los "Faraones" está en su temible dupla de ataque y en su gran volumen de remates al arco:
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El peligro de Mohamed Salah: El crack del Liverpool flota en la "zona Messi" (entre el lateral izquierdo y el central). Si recibe perfilado, es letal.
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El socio ideal: Omar Marmoush es el complemento perfecto de Salah. Sabe fijar marcas para liberar al capitán o atacar los espacios vacíos cuando "Mo" arrastra la defensa argentina.
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El factor sorpresa: Emam Ashour es el volante con más llegada; ya le convirtió a Bélgica y a Australia llegando desde atrás.
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Eficacia para terminar jugadas: Es un equipo que finaliza casi todo lo que ensaya (promedia entre 14 y 19 remates por partido) y que presiona rápido tras la pérdida del balón.
Las debilidades: ¿Dónde puede lastimar Argentina?
A pesar de sus interesantes números, el seleccionado egipcio tiene fisuras muy claras que la Scaloneta puede explotar:
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Mucha elaboración, poco daño: A Egipto le cuesta traducir su posesión en peligro real dentro del área. Da la sensación de controlar el juego mucho más de lo que verdaderamente lastima en los últimos tres cuartos de cancha.
Problemas en el juego aéreo: Mostraron serias falencias para defender los rebotes y las segundas pelotas, un ítem donde Argentina viene fuerte (marcó 5 de sus últimos 6 goles mediante la pelota parada).
MUNDIAL 2026. Hossam Hassan, el DT de Egipto.
Gentileza.
La batalla de las tribunas se traslada a Atlanta
La paciencia será la mejor aliada de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium. El equipo deberá mover la pelota con tranquilidad, atraer la marca egipcia y acelerar solo cuando aparezcan las grietas en el fondo.
No será una tarea sencilla: además de los argumentos futbolísticos de Salah y compañía, Egipto cuenta con una de las hinchadas más ruidosas de la Copa del Mundo. En Atlanta se espera el duelo más parejo en las tribunas en lo que va del torneo. ¿Logrará el campeón del mundo imponer su jerarquía?