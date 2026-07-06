6 de julio de 2026 - 17:19

Chau calor: el factor clave de Atlanta que festeja la Selección Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

Tras el desgaste extremo en Miami, la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium estará completamente refrigerado, eliminando los 33°C de calor.

Lionel Messi abrió la cuenta para Argentina, pero el equipo se desinfló y Cabo Verde lo hizo sufrir bajo una temperatura que saturó a todos.&nbsp;

Lionel Messi abrió la cuenta para Argentina, pero el equipo se desinfló y Cabo Verde lo hizo sufrir bajo una temperatura que saturó a todos. 

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Así fue el brutal choque a un policía durante los festejos por la Selección.

Atropelló a un policía durante los festejos por la Selección Argentina y se escapó: el indignante video

Por Redacción Policiales
MUNDIAL 2026. Leandro Paredes fue muy autocrítico con la actuación de la Selección Argentina ante Cabo Verde.

Alerta en la Selección Argentina: la fuerte autocrítica de Paredes y Molina antes de jugar con Egipto

Por Redacción Deportes

A diferencia del sufrimiento físico padecido en Miami, las condiciones de la sede elegida prometen dar un respiro clave a las piernas de los futbolistas campeones del mundo.

El Mercedes-Benz Stadium: un oasis climatizado contra el calor

El partido se disputará al mediodía local (las 12:00 de Atlanta), una franja horaria donde se pronostican 33°C de máxima en el exterior. Sin embargo, el Mercedes-Benz Stadium cuenta con una tecnología que anula por completo el factor climático:

  • Techo retráctil y refrigeración: Al igual que ocurrió en los triunfos ante Austria y Jordania en Dallas, el estadio jugará con el techo cerrado y un sistema de aire acondicionado centralizado.

  • Temperatura controlada: Los jugadores disfrutarán de un clima templado y constante, evitando el desgaste extremo por golpe de calor.

  • Menos humedad: Se elimina el factor sofocante que tanto afecta el rendimiento físico en campo abierto durante el verano estadounidense.

Tras el desgaste extremo en Miami, la Selecci&oacute;n Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium estar&aacute; completamente refrigerado, eliminando los 33&deg;C de calor.

Tras el desgaste extremo en Miami, la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium estará completamente refrigerado, eliminando los 33°C de calor.

El alivio físico tras las alarmas encendidas ante Cabo Verde

Saber que el termómetro estará controlado genera un enorme alivio en el búnker argentino. En la agónica victoria por 3-2 en dieciseisavos de final, el plantel terminó al límite desde lo físico debido a las extremas condiciones de Miami.

Con el cambio de condiciones, Scaloni podrá planificar un partido de alta intensidad y presión asfixiante, sabiendo que el físico de sus jugadores no se fundirá por factores externos.

Todo lo que tenés que saber del partido

  • Encuentro: Argentina vs. Egipto (Octavos de final - Mundial 2026).

  • Día y Hora: Martes, 13:00 de Argentina (12:00 local).

  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Refrigerado).

  • Próximo paso: El ganador de este cruce se medirá el sábado en Kansas ante el vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según el ChatGPT, la Selección Argentina volverá a cantar victoria en el Mundial 2026.

Según la Inteligencia Artificial, cómo saldrá la Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Este material supera al asfalto tradicional y no retiene calor. 

Adiós al asfalto en la entrada de tu casa: la alternativa que dura más de 30 años y resiste el calor

Calor extremo. Estas serán las zonas afectadas.

Se vienen 2 semanas de calor intenso: estas son las ciudades que se verán afectadas

Parsinos bañándose en el Sena. 

París combate el calor sin aire acondicionado: así funciona la red subterránea que usa el agua del Sena