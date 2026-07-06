Chau calor: el factor clave de Atlanta que festeja la Selección Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

Tras el desgaste extremo en Miami, la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium estará completamente refrigerado, eliminando los 33°C de calor.
La Selección Argentina ya palpita el trascendental choque de octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto este martes a las 13 (hora argentina). Y más allá de la exigencia táctica del rival, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni recibió una excelente noticia logística: el clima de Atlanta no será un enemigo invisible dentro de la cancha.
A diferencia del sufrimiento físico padecido en Miami, las condiciones de la sede elegida prometen dar un respiro clave a las piernas de los futbolistas campeones del mundo.
El Mercedes-Benz Stadium: un oasis climatizado contra el calor
El partido se disputará al mediodía local (las 12:00 de Atlanta), una franja horaria donde se pronostican 33°C de máxima en el exterior. Sin embargo, el Mercedes-Benz Stadium cuenta con una tecnología que anula por completo el factor climático:
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Techo retráctil y refrigeración: Al igual que ocurrió en los triunfos ante Austria y Jordania en Dallas, el estadio jugará con el techo cerrado y un sistema de aire acondicionado centralizado.
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Temperatura controlada: Los jugadores disfrutarán de un clima templado y constante, evitando el desgaste extremo por golpe de calor.
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Menos humedad: Se elimina el factor sofocante que tanto afecta el rendimiento físico en campo abierto durante el verano estadounidense.
Tras el desgaste extremo en Miami, la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium estará completamente refrigerado, eliminando los 33°C de calor.
Gentileza.
El alivio físico tras las alarmas encendidas ante Cabo Verde
Saber que el termómetro estará controlado genera un enorme alivio en el búnker argentino. En la agónica victoria por 3-2 en dieciseisavos de final, el plantel terminó al límite desde lo físico debido a las extremas condiciones de Miami.
El desgaste de haber jugado un alargue ante el combinado africano encendió las alarmas médicas: Facundo Medina y Enzo Fernández terminaron con severos calambres, mientras que varios futbolistas acusaron una deshidratación acelerada.
Con el cambio de condiciones, Scaloni podrá planificar un partido de alta intensidad y presión asfixiante, sabiendo que el físico de sus jugadores no se fundirá por factores externos.
Todo lo que tenés que saber del partido
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Encuentro: Argentina vs. Egipto (Octavos de final - Mundial 2026).
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Día y Hora: Martes, 13:00 de Argentina (12:00 local).
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Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Refrigerado).
Próximo paso: El ganador de este cruce se medirá el sábado en Kansas ante el vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.