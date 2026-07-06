Chau calor: el factor clave de Atlanta que festeja la Selección Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

Tras el desgaste extremo en Miami, la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium estará completamente refrigerado, eliminando los 33°C de calor.

Lionel Messi abrió la cuenta para Argentina, pero el equipo se desinfló y Cabo Verde lo hizo sufrir bajo una temperatura que saturó a todos.

A diferencia del sufrimiento físico padecido en Miami, las condiciones de la sede elegida prometen dar un respiro clave a las piernas de los futbolistas campeones del mundo.

El Mercedes-Benz Stadium: un oasis climatizado contra el calor El partido se disputará al mediodía local (las 12:00 de Atlanta), una franja horaria donde se pronostican 33°C de máxima en el exterior. Sin embargo, el Mercedes-Benz Stadium cuenta con una tecnología que anula por completo el factor climático:

Techo retráctil y refrigeración: Al igual que ocurrió en los triunfos ante Austria y Jordania en Dallas, el estadio jugará con el techo cerrado y un sistema de aire acondicionado centralizado.

Temperatura controlada: Los jugadores disfrutarán de un clima templado y constante, evitando el desgaste extremo por golpe de calor.

Menos humedad: Se elimina el factor sofocante que tanto afecta el rendimiento físico en campo abierto durante el verano estadounidense. Tras el desgaste extremo en Miami, la Selección Argentina enfrenta a Egipto en Atlanta. El Mercedes-Benz Stadium estará completamente refrigerado, eliminando los 33°C de calor. Gentileza. El alivio físico tras las alarmas encendidas ante Cabo Verde Saber que el termómetro estará controlado genera un enorme alivio en el búnker argentino. En la agónica victoria por 3-2 en dieciseisavos de final, el plantel terminó al límite desde lo físico debido a las extremas condiciones de Miami.

El desgaste de haber jugado un alargue ante el combinado africano encendió las alarmas médicas: Facundo Medina y Enzo Fernández terminaron con severos calambres, mientras que varios futbolistas acusaron una deshidratación acelerada.