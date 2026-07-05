5 de julio de 2026 - 12:01

Adiós al asfalto en la entrada de tu casa: la alternativa que dura más de 30 años y resiste el calor

Esta técnica de construcción refleja la energía solar en lugar de absorberla y mantiene su integridad estructural por tres décadas con un mantenimiento mínimo cada cinco años.

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Este material supera al asfalto tradicional y no retiene calor. 

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Por Sofía Serelli

El concreto con agregado expuesto surge como una opción superior al asfalto tradicional para quienes buscan durabilidad y estética en sus hogares. Este material no solo mejora el atractivo visual de la fachada, sino que ofrece una resistencia estructural capaz de superar las tres décadas de uso si se mantiene correctamente.

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La diferencia fundamental entre este acabado y el concreto estándar radica en el tratamiento final de la superficie. Mientras que el concreto convencional seca con una capa de cemento lisa y uniforme, en el agregado expuesto se remueve esa parte superior mediante cepillado, lavado a presión o químicos antes de que endurezca totalmente. Esto deja a la vista las piedras de colores que componen la mezcla.

Diferencias técnicas entre el concreto estándar y el acabado expuesto

El proceso revela una textura granulada que aporta profundidad visual y permite personalizar los colores según el tipo de piedra seleccionada. En comparación con el asfalto, que es un subproducto del petróleo mezclado con agregados y aplicado en caliente, el concreto de agregado expuesto destaca por su comportamiento térmico: mientras el asfalto tiende a ablandarse bajo temperaturas extremas, este material se mantiene rígido y su color claro refleja la radiación solar.

En términos de longevidad, una instalación profesional de este tipo puede durar 30 años o más. Su mantenimiento es relativamente sencillo, requiriendo únicamente un nuevo sellado cada cinco años aproximadamente. No obstante, existen factores económicos y de seguridad que deben evaluarse antes de la obra: el costo de instalación puede duplicar al del asfalto o al del concreto estándar debido a la mano de obra adicional que requiere el proceso de exposición.

Una alternativa atractiva frente a las opciones tradicionales

A pesar de su apariencia rugosa, el material presenta una particularidad respecto a la tracción: puede resultar más resbaladizo que el asfalto o el concreto liso cuando la superficie está mojada o cubierta de hielo. Además, al retirar la capa protectora de cemento para exponer las piedras, la losa se vuelve ligeramente más vulnerable al desgaste ambiental en comparación con el concreto tradicional. Aun así, su capacidad para no deformarse con el calor lo posiciona como una inversión robusta para el diseño exterior.

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