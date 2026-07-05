5 de julio de 2026 - 13:10

Todo el mundo lo usaba en los 70: el hallazgo de segunda mano que volvió para decorar tus fiestas

Aunque se asocian a la era disco, estas piezas de aluminio fundido se siguen fabricando hoy con diseños que apenas han variado en los últimos cincuenta años.

Esta bandeja era muy utilizada en los 70. Hoy vuelve a estar de moda.&nbsp;

Esta bandeja era muy utilizada en los 70. Hoy vuelve a estar de moda. 

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Por Sofía Serelli

Las bandejas de peces de Arthur Court, un elemento básico en las reuniones de la década de 1970, atraviesan un renacimiento en el diseño de interiores y la organización de eventos. Estas piezas de aluminio fundido, reconocibles por su brillo plateado y detalles anatómicos, han pasado de los estantes de tiendas de segunda mano a convertirse en un nuevo hallazgo en redes sociales.

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Para muchos, estas fuentes son el hallazgo ideal en mercados de pulgas por su versatilidad. Fabricadas típicamente en aluminio sin pintar, presentan formas de peces redondos u ovalados con aletas, caras y colas grabadas con precisión. Su encanto reside en la capacidad de funcionar como bandeja de aperitivos y pieza de conversación al mismo tiempo.

¿Por qué las piezas de Arthur Court se volvieron tendencia en TikTok e Instagram?

La temática marina es el sello distintivo de la marca, aunque no es la única. Si bien los peces, cangrejos, estrellas de mar y caballitos de mar dominan las tendencias actuales en TikTok e Instagram, la línea original de Arthur Court incluye conejos, pavos, cerdos y motivos botánicos. Algunos modelos antiguos incluso incorporan ojos de piedra, un detalle que a menudo se pierde con el paso de las décadas.

Un dato que suele pasar desapercibido es la continuidad del diseño. A diferencia de otros objetos de los años 70 que sufrieron transformaciones drásticas, las piezas de Arthur Court han mantenido su estética casi intacta. Esto significa que una fuente comprada hoy en tiendas especializadas luce prácticamente igual a una producida hace medio siglo. Las versiones vintage suelen llevar un sello con la fecha, lo que añade valor para los coleccionistas.

¿Cuánto cuestan las bandejas vintage y cómo usarlas en la decoración?

En cuanto al mercado, los precios son accesibles para diversos presupuestos. Es posible encontrar piezas en línea desde los 5 dólares, aunque la mayoría de los diseños bien conservados oscilan entre los 20 y 100 dólares. Además de su uso en la mesa, la tendencia actual propone utilizarlas como decoración de pared en casas de playa o como parte de muros de galería para romper la monotonía visual.

La durabilidad del aluminio fundido asegura que estas fuentes soporten el paso del tiempo mejor que otros materiales de la época. Su redescubrimiento no solo responde a la nostalgia por los estilos de los 70, sino a la búsqueda de objetos funcionales que aporten un toque de relieve a la decoración contemporánea.

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