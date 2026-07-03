3 de julio de 2026 - 07:00

Las latas de pintura vacías tienen un segundo uso que los carpinteros conocen hace décadas y que ninguna app de decoración reemplaza

El reciclaje, el hogar, la decoración y los oficios tradicionales muestran por qué las latas de pintura todavía tienen mucho para ofrecer.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

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Durante décadas, los oficios tradicionales aprendieron a reutilizar casi todo. Mucho antes de que existieran aplicaciones de decoración o muebles modulares, las latas metálicas ya servían para mantener el orden y resolver problemas cotidianos dentro del taller.

Esa lógica todavía sigue vigente.

El reciclaje que usan los carpinteros desde hace años

Uno de los usos más frecuentes consiste en convertirlas en porta herramientas.

Una vez limpias y lijadas, permiten guardar destornilladores, pinceles, reglas, alicates o llaves de manera ordenada y siempre al alcance de la mano. Incluso pueden colgarse sobre paneles de madera para liberar espacio en la mesa de trabajo.

También funcionan muy bien como recipientes para tornillos, clavos y pequeñas piezas que suelen perderse con facilidad.

Macetas y lámparas con estilo industrial

Otra alternativa muy utilizada es transformarlas en macetas para exterior.

Con algunos orificios en la base para facilitar el drenaje, resultan ideales para plantas resistentes como romero, lavanda, cactus o suculentas. Pintadas con colores neutros o dejando visible el metal envejecido, aportan un estilo industrial muy buscado en patios y balcones.

Quienes disfrutan del bricolaje también las convierten en lámparas colgantes, perforando dibujos sobre el metal para que la luz proyecte diferentes formas sobre las paredes.

Mucho más que un envase vacío

Los especialistas en oficios suelen repetir que un buen taller aprovecha casi todo.

Las latas de pintura representan esa filosofía donde cada objeto puede tener una segunda vida antes de convertirse en residuo. Además de reducir desperdicios, permiten ahorrar dinero y personalizar espacios con elementos únicos.

Una idea que nunca pasó de moda

Las tendencias cambian constantemente, pero algunas soluciones sobreviven durante décadas porque simplemente funcionan. Las latas de pintura vacías son uno de esos ejemplos donde el reciclaje, la creatividad y la experiencia de los carpinteros se unen para demostrar que muchas veces los mejores organizadores ya estaban esperando en el garage.

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