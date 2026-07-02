2 de julio de 2026 - 09:44

Las bolsas de red de las cebollas y papas no las tires: los japoneses las usan para resolver uno de los problemas más molestos del baño

El reciclaje, la organización, el hogar y el método japonés demuestran que esas bolsas de red pueden tener usos prácticos que muy pocas personas conocen.

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Por Ignacio Alvarado

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Esta idea no intenta gastar dinero. Solo necesita de los objetos que no se utilizan dentro de casa.

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La idea está relacionada con el concepto japonés de mottainai, una filosofía que invita a evitar el desperdicio y aprovechar al máximo los objetos antes de descartarlos. Bajo esa lógica, un elemento tan simple como una red plástica puede resolver varios problemas cotidianos que normalmente pasan desapercibidos.

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Por eso, cada vez más personas las reutilizan antes de pensar en tirarlas.

Cómo el método japonés aplica el reciclaje dentro del baño

Uno de los usos más conocidos consiste en fabricar una esponja de limpieza.

Solo hay que enrollar varias bolsas de red una dentro de otra hasta formar una pelota compacta. Gracias a la textura del plástico, resulta ideal para limpiar azulejos, griferías o mamparas sin rayarlas, eliminando restos de jabón con mucha facilidad.

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También pueden utilizarse como bolsas para guardar pequeños restos de jabón.

Cuando las pastillas empiezan a gastarse y quedan demasiado pequeñas para sujetarlas con comodidad, basta con colocarlas dentro de la red y cerrarla con un nudo. Así se aprovechan hasta el final y, al mismo tiempo, funcionan como una pequeña esponja durante el lavado de manos.

Organización y pequeños trucos para el hogar

Otra idea consiste en utilizarlas como organizadores colgantes.

Colgando una red detrás de la puerta del baño es posible guardar esponjas, cepillos o pequeños accesorios que necesitan secarse rápidamente gracias a la excelente ventilación que ofrece el tejido.

Además, muchas personas las colocan sobre el desagüe mientras limpian el baño para retener cabellos o residuos grandes, evitando que lleguen a la cañería antes de desecharlos correctamente.

No reemplazan un filtro definitivo, pero pueden resultar muy útiles durante la limpieza.

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Un objeto simple que todavía puede servir

La filosofía japonesa enseña que muchos objetos aparentemente descartables todavía tienen una segunda oportunidad. Estas bolsas de red son un buen ejemplo de cómo el reciclaje puede combinarse con la organización del hogar para resolver problemas cotidianos de forma sencilla.

Antes de tirarlas junto con los residuos, vale la pena recordar que un objeto tan pequeño puede seguir siendo útil durante mucho tiempo. A veces, las mejores soluciones ya estaban dentro de casa y solo hacía falta mirarlas con otros ojos.

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