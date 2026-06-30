Mientras el mercurio sube en los centros urbanos, una misión científica griega se desplaza a Venezuela para colaborar tras el terremoto que dejó sobrevivientes bajo los escombros.

Grecia se prepara para una quincena de temperaturas marcadas por el calor extremo que afectará especialmente a los núcleos urbanos de Atenas, Tesalónica y Lárisa. El meteorólogo Theodoros Kolydas advierte que este periodo tendrá características puramente tropicales, con una leve desescalada prevista recién para los primeros días de julio, aunque el impacto térmico inicial será contundente.

Esta previsión ha generado una reacción inmediata en la opinión pública, evidenciando una brecha de confianza hacia los expertos técnicos encargados de la vigilancia climática nacional.

image ¿Por qué se cuestiona el pronóstico de la ola de calor en Grecia? Las redes sociales y los foros de noticias han cuestionado la precisión del informe de Kolydas debido a una aparente contradicción aritmética. La controversia surge porque, mientras el meteorólogo anuncia una quincena de calor intenso que comienza el 28 de junio, simultáneamente predice una caída de las temperaturas para los primeros días de julio. Para muchos usuarios, este margen de apenas tres días invalida técnicamente la advertencia de una ola de calor prolongada de quince días. Algunos sectores critican lo que denominan "terrorismo meteorológico", sugiriendo que estas alertas buscan generar clics y alarmismo innecesario en un país acostumbrado a veranos calurosos.

Más allá de la discusión técnica, el impacto real del calor ya se percibe en las calles este 29 de junio. Los grandes centros urbanos se encuentran en el epicentro del fenómeno, donde el asfalto y la densidad poblacional amplifican la sensación térmica. Este escenario de temperaturas elevadas coincide con un momento de alta sensibilidad social debido a factores económicos y los precios de la energía, variables que complican la gestión del confort térmico para los hogares griegos durante la temporada estival.

image ¿Cómo colabora Grecia con Venezuela tras el terremoto? En paralelo a la emergencia climática local, Grecia ha activado protocolos de ayuda internacional. Una misión científica griega ha partido hacia Venezuela para asistir en las zonas afectadas por el reciente terremoto del 24 de junio. Esta movilización se produce en un contexto crítico donde las labores de rescate han logrado hitos importantes, como la extracción de un joven de 21 años que sobrevivió 106 horas atrapado entre los restos de una edificación colapsada.

La relevancia de este despliegue científico subraya la interconexión entre la gestión de riesgos climáticos y la respuesta ante desastres naturales a gran escala. Mientras los ciudadanos en Atenas lidian con el ascenso del mercurio, los expertos griegos trasladan su conocimiento técnico a regiones devastadas por el sismo. La combinación de calor extremo en el Mediterráneo y la inestabilidad sísmica en otras latitudes plantea nuevos desafíos para las organizaciones de protección civil al cierre de junio de 2026.