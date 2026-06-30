Empleados en Italia recibieron hasta 600 euros por error, les exigieron devolverlos y hoy están en huelga

El fallo se originó al duplicar un beneficio de horas extras contemplado en la nueva ley presupuestaria, afectando la estabilidad financiera de más de 600 familias.

Una disputa laboral ha estallado en la empresa Epta Costan, en Belluno, Italia, tras un error crítico en el procesamiento de los salarios. La contabilidad depositó por accidente hasta 600 euros adicionales a los empleados, y el intento de recuperar el dinero de forma inmediata provocó una huelga.

El error técnico afectó a más de 600 operarios de la planta ubicada en la región del Véneto. Stefano Bona, secretario de la Federación Italiana de Metalúrgicos, explicó que la equivocación surgió por la aplicación defectuosa del nuevo presupuesto nacional italiano. Un bono único por horas extras fue abonado dos veces por error en un intervalo de cuatro meses.

image ¿Por qué los trabajadores fueron a la huelga? Al descubrir la anomalía, la administración de la fábrica envió una comunicación interna demandando el reembolso total y urgente de las sumas pagadas de más. La respuesta del personal fue una interrupción de la jornada laboral de cuatro horas para presionar por mejores condiciones de devolución. Aunque la dirección de la empresa pidió disculpas por el descuido, insiste en que legalmente deben recuperar los fondos.

La situación ha derivado en un conflicto social de calado porque gran parte de la plantilla ya ha gastado ese dinero en necesidades domésticas básicas. Los sindicatos sostienen que una deducción repentina en el próximo salario colocaría a las familias en una situación financiera precaria. Por este motivo, los representantes de los trabajadores están mediando para que el cobro no se realice de forma inmediata ni drástica.

image ¿Cómo será el calendario de devolución del dinero? Si bien Epta Costan ha sugerido que la devolución sea gradual en lugar de un pago único, las centrales sindicales consideran que la oferta inicial es todavía insuficiente. Los negociadores buscan una extensión del calendario de pagos mucho mayor para suavizar el impacto en los presupuestos mensuales de los empleados.

image Los sindicatos recalcan que la responsabilidad del error es exclusivamente de la gestión administrativa y no de los trabajadores que recibieron los fondos de buena fe. Las conversaciones entre las partes continúan activas mientras se busca una solución que no castigue la liquidez de los operarios afectados por la falta de precisión del departamento de contabilidad.