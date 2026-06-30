Grandes cadenas de farmacias y supermercados de Brasil comenzaron a abandonar la jornada laboral 6×1, un esquema en el que los empleados trabajan seis días y reciben una sola jornada de descanso semanal. Empresas como RD Saúde, propietaria de Raia y Drogasil, avanzaron con la escala 5×2 en todas sus tiendas.

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En el sector supermercadista, distintas cadenas comenzaron con pruebas y ampliaciones graduales para otorgar dos días de descanso por semana .

El cambio no alcanza automáticamente a todos los trabajadores brasileños. Por el momento, depende de la decisión de cada empresa, de los convenios colectivos y de la eventual aprobación definitiva de una reforma que continúa en el Congreso.

La RD Saúde , uno de los mayores grupos farmacéuticos de Brasil, implementó la escala 5×2 en sus más de 3.500 locales de Raia y Drogasil, según informó el diario Folha de S.Paulo.

La transformación comenzó de manera gradual en cargos de liderazgo y entre profesionales farmacéuticos. Más adelante, el nuevo sistema fue extendido a la operación de las sucursales.

La empresa reorganizó equipos y horarios para mantener abiertas las farmacias, muchas de las cuales funcionan todos los días y durante franjas extensas. La escala 5×2 no significa necesariamente trabajar de lunes a viernes: los descansos pueden ser rotativos y coincidir con distintos días.

Gigantes de los supermercados y las farmacias anuncian el fin de la jornada laboral 6×1 para todos los trabajadores (1)

RD Saúde cuenta con más de 70.000 colaboradores en Brasil. La compañía vinculó el cambio con la necesidad de atraer trabajadores, reducir la rotación y ofrecer mejores condiciones en un sector que compite por personal calificado.

Otras 1.600 farmacias ya habían eliminado la escala 6×1

El movimiento también alcanzó al Grupo DPSP, propietario de las cadenas Drogarias Pacheco y Drogaria São Paulo.

Durante 2025, la compañía anunció la adopción de la escala 5×2 en sus más de 1.600 unidades. La decisión benefició a alrededor de 24.000 trabajadores distribuidos en nueve estados brasileños y el Distrito Federal.

El grupo aseguró que la segunda jornada de descanso busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. También pretende disminuir el ausentismo y conservar profesionales en un mercado caracterizado por una elevada rotación.

Los supermercados comenzaron con pruebas graduales

En Minas Gerais, el Grupo Supernosso inició durante marzo de 2026 un proyecto piloto con alrededor de 500 empleados de tres establecimientos de Belo Horizonte.

Para cubrir los turnos con cinco días de trabajo, algunas sucursales redujeron sus horarios de atención. Los primeros resultados informados por la compañía mostraron mayor interés por las vacantes y una mejora en la retención de personal, sin una caída significativa de las ventas.

Después de la experiencia inicial, la cadena comenzó a extender gradualmente el sistema a otros locales de Supernosso y Apoio Mineiro. La aplicación todavía no es idéntica en toda la red.

La cadena paulista Supermercados Pague Menos también comenzó a aplicar la modalidad 5×2 entre una parte de sus aproximadamente 8.000 trabajadores. Para reorganizar la operación, algunas tiendas dejaron de abrir los domingos y otras redujeron sus horarios durante ese día.

Tener dos descansos no siempre reduce las horas semanales

La diferencia más visible entre ambas escalas está en la distribución de los días:

En la escala 6×1 , se trabajan seis días y se descansa uno.

, se trabajan seis días y se descansa uno. En la escala 5×2, se trabajan cinco días y se descansa durante dos.

Sin embargo, pasar a cinco días no implica necesariamente una reducción inmediata de la carga horaria semanal. Algunas empresas mantienen las 44 horas permitidas actualmente en Brasil y las distribuyen en jornadas diarias más extensas.