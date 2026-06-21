GTA 6 provoca una situación inédita: todos los empleados pidieron licencia el mismo día

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI el próximo 19 de noviembre de 2026 ha generado un movimiento inusual en el mercado laboral estadounidense. Una empresa de personalización de vehículos decidió suspender sus operaciones durante esa jornada para permitir que todo su personal pueda dedicarse a explorar la nueva entrega de Rockstar Games.
La empresa Burger Motorsports, dedicada a la fabricación de componentes para coches de carreras callejeras, notificó formalmente que bajará la persiana el día del estreno. La dirección tomó esta determinación tras recibir múltiples solicitudes de tiempo libre por parte de sus trabajadores, quienes expresaron su intención de sumergirse en el mundo virtual de Vice City desde el primer minuto.
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Comunicado oficial de la empresa.
La imposibilidad de mantener el ritmo operativo ante el fenómeno gamer
Esta decisión empresarial responde a un análisis de viabilidad práctica ante una situación de ausentismo masivo programado. Cuando una proporción crítica de la plantilla solicita un día de vacaciones o de asuntos propios para la misma fecha, la cadena de producción y la atención al cliente se vuelven insostenibles. En lugar de gestionar ausencias individuales o enfrentar una caída en la calidad del servicio por falta de manos, la gerencia optó por un cierre total coordinado. Esta medida preserva la moral del equipo y evita errores logísticos derivados de operar con un personal mínimo e insuficiente.
El comunicado oficial de la firma, dirigido a clientes, mensajeros y socios, explica que los empleados estarán "ilocalizables" mientras completan su exploración inicial en el juego. La medida especifica que las operaciones volverán a la normalidad una vez que el personal haya finalizado al menos una misión principal y haya "regresado a la realidad". Se trata de un negocio pequeño con aproximadamente diez empleados, lo que facilita este tipo de flexibilización ante un evento que la propia empresa define como un hito cultural sin precedentes.
El impacto de un estreno que moviliza millones de personas
La expectativa por esta nueva entrega de Rockstar Games no tiene comparación en la historia reciente de la industria del entretenimiento. Directivos del sector, como la jefa de Xbox, Asha Sharma, califican el lanzamiento como una de las partes más importantes de la cultura contemporánea. Por su parte, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, sostiene que el título ofrecerá algo que nunca se ha hecho anteriormente en el mundo de los videojuegos.
Las proyecciones financieras respaldan la magnitud del evento que motiva el cierre de Burger Motorsports. Bancos de inversión internacionales estiman que el videojuego podría vender 45 millones de copias solo en su etapa de estreno. Tras más de una década desde la salida del exitoso GTA 5, que alcanzó los 200 millones de unidades vendidas, la llegada de su sucesor se percibe como un fenómeno de masas que trasciende el ámbito de las consolas para impactar directamente en la planificación de la vida cotidiana de los trabajadores.