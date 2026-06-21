GTA 6 provoca una situación inédita: todos los empleados pidieron licencia el mismo día

Ante la imposibilidad de mantener su actividad con gran parte de la plantilla ausente, la empresa optó por cerrar durante toda la jornada del estreno de GTA 6.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI el próximo 19 de noviembre de 2026 ha generado un movimiento inusual en el mercado laboral estadounidense. Una empresa de personalización de vehículos decidió suspender sus operaciones durante esa jornada para permitir que todo su personal pueda dedicarse a explorar la nueva entrega de Rockstar Games.

La empresa Burger Motorsports, dedicada a la fabricación de componentes para coches de carreras callejeras, notificó formalmente que bajará la persiana el día del estreno. La dirección tomó esta determinación tras recibir múltiples solicitudes de tiempo libre por parte de sus trabajadores, quienes expresaron su intención de sumergirse en el mundo virtual de Vice City desde el primer minuto.

image Comunicado oficial de la empresa. La imposibilidad de mantener el ritmo operativo ante el fenómeno gamer Esta decisión empresarial responde a un análisis de viabilidad práctica ante una situación de ausentismo masivo programado. Cuando una proporción crítica de la plantilla solicita un día de vacaciones o de asuntos propios para la misma fecha, la cadena de producción y la atención al cliente se vuelven insostenibles. En lugar de gestionar ausencias individuales o enfrentar una caída en la calidad del servicio por falta de manos, la gerencia optó por un cierre total coordinado. Esta medida preserva la moral del equipo y evita errores logísticos derivados de operar con un personal mínimo e insuficiente.

El comunicado oficial de la firma, dirigido a clientes, mensajeros y socios, explica que los empleados estarán "ilocalizables" mientras completan su exploración inicial en el juego. La medida especifica que las operaciones volverán a la normalidad una vez que el personal haya finalizado al menos una misión principal y haya "regresado a la realidad". Se trata de un negocio pequeño con aproximadamente diez empleados, lo que facilita este tipo de flexibilización ante un evento que la propia empresa define como un hito cultural sin precedentes.

image El impacto de un estreno que moviliza millones de personas La expectativa por esta nueva entrega de Rockstar Games no tiene comparación en la historia reciente de la industria del entretenimiento. Directivos del sector, como la jefa de Xbox, Asha Sharma, califican el lanzamiento como una de las partes más importantes de la cultura contemporánea. Por su parte, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, sostiene que el título ofrecerá algo que nunca se ha hecho anteriormente en el mundo de los videojuegos.