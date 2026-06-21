Se viene un cambio de estación intenso: calor extremo y tormentas repentinas que afectarían varias regiones

El aumento térmico vespertino favorece nubes de desarrollo vertical que actúan como un mecanismo natural para dispersar la energía acumulada en las capas bajas.

El cambio de estación llega con una intensa ola de calor que empuja los termómetros por encima de los promedios históricos. Un potente anticiclón subtropical asegura cielos despejados, pero el calentamiento extremo del suelo activa un fenómeno atmosférico particular: tormentas repentinas capaces de descargar grandes cantidades de agua y granizo en pocos minutos.

Las temperaturas actuales han superado con creces la media climatológica del período, consolidando la primera gran masa de aire caliente de la temporada. Tras una noche marcada por registros que no bajaron de los 22 o 23 grados, la sensación de bochorno se intensifica hacia el mediodía, cuando los valores alcanzan picos de 35 a 36 grados en gran parte del territorio.

image ¿Por qué el calor extremo genera tormentas repentinas en el Mediterráneo? La circulación atmosférica sobre el Mediterráneo permanece bajo el dominio de un anticiclón de matriz subtropical. En Italia, las zonas con mayor probabilidad de sufrir estos fenómenos son los sistemas montañosos, específicamente los Alpes, las Prealpes y las dorsales de los Apeninos, sobre todo en el sector central. Aunque se trata de tormentas localizadas, su capacidad de daño es significativa debido a la energía acumulada en la atmósfera.

Estos episodios se caracterizan por la formación de imponentes cumulonimbos, nubes de desarrollo vertical que condensan el vapor de agua al enfriarse en la altura. A diferencia de las tormentas frontales, estas se desarrollan por la tarde, coincidiendo con el pico de calor diario. Su función es actuar como una válvula de escape: el mecanismo a través del cual la atmósfera disipa la energía térmica sobrante de los estratos más bajos.

image Inundaciones, granizo y alivio térmico: qué esperar al caer la tarde La intensidad de estos rovescios puede provocar inundaciones repentinas y granizadas en perímetros muy reducidos. Hacia el final del día, no se descarta que estas células de tormenta se desplacen desde las montañas hacia las áreas de llanura colindantes.

Una vez que el fenómeno atraviesa la zona, suele registrarse un descenso térmico temporal que alivia el aire pesado, aunque la persistencia del anticiclón sugiere que las condiciones de calor sofocante se mantendrán como la tónica dominante del solsticio.