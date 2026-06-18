18 de junio de 2026 - 20:13

Viernes frío en Mendoza, pero con cielo despejado: la máxima se mantendrá "muy baja"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 6°C. Cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

El tiempo para este viernes en Mendoza.

El tiempo para este viernes en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes se esperan condiciones de marcada estabilidad atmosférica en Mendoza, consolidando un panorama frío pero despejado en el cierre de la semana laboral. La jornada estará caracterizada por un escenario de poca nubosidad, vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura.

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Tras un amanecer riguroso en el que la mínima se ubicará en los 6°C, el sol tendrá un mayor protagonismo en comparación con los días anteriores, lo que ayudará a mitigar el frío general, permitiendo que la máxima alcance los 15°C durante la tarde.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por tormentas, heladas extremas ni ráfagas intensas en los sectores bajos de la provincia, configurando un marco de absoluta calma para el desarrollo de las actividades cotidianas.

El tiempo para este sábado: alerta por Zonda y nevadas

El panorama meteorológico sufrirá un vuelco rotundo a partir del sábado 20 de junio. El pronóstico extendido anticipa un día parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, donde la máxima trepará a los 17°C y la mínima repetirá los 6°C.

El dato más relevante será el reingreso de condiciones prefrontales en la región, alertándose por la ocurrencia de viento Zonda en precordillera y un desmejoramiento severo en el arco montañoso con nuevas nevadas en cordillera.

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