Alerta en la Selección Argentina: la fuerte autocrítica de Paredes y Molina antes de jugar con Egipto

Clima adverso y cambios de último momento: la Selección Argentina debió modificar su rutina en Miami

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El volante central, que ingresó de gran manera en los dieciseisavos de final en Miami, fue contundente sobre el nivel de exigencia actual.

Además, el mediocampista se refirió al rendimiento colectivo y a la capacidad de resiliencia del plantel: "Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante".

Gracias a su gran impacto desde el banco de suplentes, el jugador tiene serias chances de meterse en el once inicial de Lionel Scaloni. Al respecto, se mostró con total confianza: "Yo siempre me veo adentro. Trato de dar lo mejor día a día para verme siempre adentro. Después, el entrenador tiene que elegir once".

Consultado por las impactantes eliminaciones tempranas de gigantes como Alemania (ante Paraguay) y Brasil (ante Noruega), Paredes no ocultó la realidad: "No me sorprenden los resultados porque somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partido fácil".

Nahuel Molina y fuerte autocrítica de cara al duelo de la Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Gentileza.

Nahuel Molina y el foco en la defensa: "Hay que estar más ordenados"

Por su parte, el lateral derecho de la Albiceleste puso la lupa sobre los errores cometidos en el último encuentro y remarcó qué aspectos deben corregirse con urgencia para no sufrir contratiempos ante los africanos.

Ajustes defensivos: "Analizando el partido en frío, vimos cuestiones de lo defensivo, de estar más ordenados. En los dos goles de Cabo Verde podríamos haber solucionado mejor".

La principal virtud: "Con la pelota tenemos jugadores que desordenan al rival, pero la comunicación atrás va a solucionar muchas cosas".

El peligro de Egipto: "Suma mucha gente en ataque. Hay que pensar en nuestro juego y ser protagonistas como siempre".

Por último, Molina envió un mensaje de calma respecto a la ansiedad que baja desde las tribunas: "Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente, que siempre va a querer más. Hay que estar tranquilos para resolverlo de la mejor manera".

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