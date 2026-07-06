Alerta en la Selección Argentina: la fuerte autocrítica de Paredes y Molina antes de jugar con Egipto

La Selección Argentina ya se encuentra en la recta final de la preparación para el trascendental choque de octavos de final del Mundial ante Egipto, que se disputará este martes a las 13 en Atlanta. En la antesala del último entrenamiento, Leandro Paredes y Nahuel Molina dialogaron en zona mixta y dejaron títulos importantes: analizaron el agónico triunfo ante Cabo Verde, hicieron autocrítica y palpitaron los sorpresivos batacazos de la Copa del Mundo.
La advertencia de Leandro Paredes: "Ningún partido va a ser fácil"
El volante central, que ingresó de gran manera en los dieciseisavos de final en Miami, fue contundente sobre el nivel de exigencia actual.
Además, el mediocampista se refirió al rendimiento colectivo y a la capacidad de resiliencia del plantel: "Nosotros queremos dar la mejor versión. No siempre se puede jugar bien. A veces toca sufrir, pero lo importante era ganar y ganar así también es importante".
Su posible titularidad y los "batacazos" del Mundial
Gracias a su gran impacto desde el banco de suplentes, el jugador tiene serias chances de meterse en el once inicial de Lionel Scaloni. Al respecto, se mostró con total confianza: "Yo siempre me veo adentro. Trato de dar lo mejor día a día para verme siempre adentro. Después, el entrenador tiene que elegir once".
Consultado por las impactantes eliminaciones tempranas de gigantes como Alemania (ante Paraguay) y Brasil (ante Noruega), Paredes no ocultó la realidad: "No me sorprenden los resultados porque somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partido fácil".
Nahuel Molina y fuerte autocrítica de cara al duelo de la Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
Gentileza.
Nahuel Molina y el foco en la defensa: "Hay que estar más ordenados"
Por su parte, el lateral derecho de la Albiceleste puso la lupa sobre los errores cometidos en el último encuentro y remarcó qué aspectos deben corregirse con urgencia para no sufrir contratiempos ante los africanos.
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Ajustes defensivos: "Analizando el partido en frío, vimos cuestiones de lo defensivo, de estar más ordenados. En los dos goles de Cabo Verde podríamos haber solucionado mejor".
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La principal virtud: "Con la pelota tenemos jugadores que desordenan al rival, pero la comunicación atrás va a solucionar muchas cosas".
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El peligro de Egipto: "Suma mucha gente en ataque. Hay que pensar en nuestro juego y ser protagonistas como siempre".
Por último, Molina envió un mensaje de calma respecto a la ansiedad que baja desde las tribunas: "Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente, que siempre va a querer más. Hay que estar tranquilos para resolverlo de la mejor manera".
Todo lo que hay que saber de Argentina vs. Egipto por el Mundial
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Fecha y hora: Martes, 13 (hora argentina).
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Estadio: Atlanta Stadium.
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El rival: Egipto clasificó segundo en su zona (compartida con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda) y viene de eliminar a Australia por penales.
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El camino a cuartos: El ganador de esta llave se medirá el próximo sábado a las 22 en Kansas ante el vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.