Furor por el Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la Selección Argentina vs. Egipto

El furor por la Selección Argentina no se detiene en este Mundial 2026 y luego de superar un duro duelo en dieciseisavos al vencer a Cabo Verde por 3 a 2 en tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo: Egipto .

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El encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , Estados Unidos.

Para aquellos hinchas que deciden organizar su travesía de forma independiente, los números reflejan la alta demanda de la instancia mundialista.

Según relevamientos en plataformas de turismo, el presupuesto más ajustado para un viaje "exprés" de tres noches alcanza los USD 3.750,60 (aproximadamente $5.663.406 al tipo de cambio actual).

Lionel Messi definió con categoría tras una gran asistencia, para marcar un golazo que abrió el partido en favor de la Selección argentina.

Las tarifas de ida y vuelta partiendo desde Buenos Aires arrancan cerca de los $2,4 millones . Una de las opciones más económicas relevadas es a través de Latam, con un costo de USD 1.810 ($2.734.475), saliendo el 5 de julio y regresando el 8. Otras alternativas, como American Airlines vía Miami, pueden escalar hasta los $4,8 millones .

En cuanto a las opciones de alojamiento más accesibles se encuentran a unos 17 kilómetros de la ciudad, con valores que parten desde los $220.000 por tres noches ($70.770 por noche).

Pero sin dudas que las entradas son el ítem más crítico, ya que los tickets oficiales de la FIFA se encuentran agotados. En los sitios de reventa no oficiales, los precios oscilan entre los USD 1.795 y los USD 4.200, dependiendo de la ubicación en el estadio.

Paquetes turísticos: comodidad a cambio de un mayor gasto

Las agencias de viajes ofrecen alternativas cerradas para quienes buscan evitar la logística individual, aunque a precios sensiblemente superiores que pueden superar los $5,4 millones por persona.

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Por ejemplo, la agencia Amamosviajar ofrece un paquete por USD 8.500 que incluye vuelo directo Buenos Aires-Atlanta, cuatro días de hospedaje y entradas de categoría 3.

Por su parte, Modovuela propone una opción con base en Miami (incluyendo traslados al estadio en Atlanta) por valores de entre USD 7.500 y USD 8.400, dependiendo de la categoría de la entrada, aunque sin incluir los vuelos internacionales. Delfos también cuenta con una propuesta de tres noches y entradas de categoría 2 por USD 7.990.

El rival: un Egipto que llega tras los penales

Mientras Argentina llega con un ritmo goleador, el conjunto egipcio, liderado por Mohamed Salah, tuvo un camino más regular. En la fase de grupos cosechó empates ante Bélgica e Irán, y una victoria frente a Nueva Zelanda.

Su pase a estos octavos de final se selló de manera dramática tras empatar 1 a 1 con Australia y definir la serie en la tanda de penales por 4 a 2.

El ganador de este cruce en Atlanta no solo se meterá entre los mejores ocho equipos del mundo, sino que mantendrá viva la ilusión de miles de argentinos que, a pesar de los altos costos, están dispuestos a todo por ver a la Scaloneta.