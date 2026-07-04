Paraguay va por otra hazaña ante Francia: hora, formaciones y por donde verlo

La selección francesa quiere confirmar su poderío, mientras que Paraguay buscará extender su sueño mundialista tras un golpe histórico ante Alemania.

Francia y Paraguay se juegan todo en un choque electrizante por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los franceses y los paraguayos se juegan todo en un choque electrizante por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 se pondrán en marcha este sábado y tendrá un atractivo cruce entre Francia y Paraguay, dos selecciones que llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps afronta el compromiso luego de una contundente victoria por 3-0 sobre Suecia, resultado que ratificó su condición de candidato al título y confirmó el gran momento de figuras como Kylian Mbappé y Michael Olise.

Con un golazo de Kylian Mbappé, Francia vence a Irak y se está metiendo en la próxima fase del Mundial 2026. EFE Paraguay sueña con seguir en la Copa del Mundo Del otro lado estará una Paraguay que protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo. La Albirroja eliminó a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, tras igualar 1-1 y quedarse con la definición por penales gracias a una destacada actuación del arquero Orlando Gill, sellando una clasificación histórica.

Paraguay escribió una de las páginas más inesperadas del Mundial al eliminar a Alemania por penales, en un duelo de tensión absoluta que terminó consagrando al conjunto guaraní tras 120 minutos de resistencia y una definición desde los doce pasos que quedó para la historia. EFE Las probables formaciones: Paraguay vs Francia Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Junior Alonso, José Canale, Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Alfaro

Las probables formaciones: Paraguay vs Francia Francia: Mike Maignan, Lucas digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Aurelien Tchoumeni, Adrien Raboit, Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.