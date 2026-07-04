4 de julio de 2026 - 03:11

Paraguay va por otra hazaña ante Francia: hora, formaciones y por donde verlo

La selección francesa quiere confirmar su poderío, mientras que Paraguay buscará extender su sueño mundialista tras un golpe histórico ante Alemania.

Los franceses y los paraguayos se juegan todo en un choque electrizante por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los franceses y los paraguayos se juegan todo en un choque electrizante por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Foto:

Gentileza
Francia y Paraguay se juegan todo en un choque electrizante por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Paraguay se juegan todo en un choque electrizante por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Foto:

IA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los octavos de final del Mundial 2026 se pondrán en marcha este sábado y tendrá un atractivo cruce entre Francia y Paraguay, dos selecciones que llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final.

Leé además

Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: Me voy descontento

Lisandro Martínez fue autocrítico a pesar de su gran noche con la Selección Argentina: "Me voy descontento"

Por Redacción Deportes
El triunfo de Argentina ante Cabo Verde se vivió con sufrimiento y los memes lo reflejaron

Mundial 2026: Argentina ganó su pase a octavos, pero el sufrimiento nacional se convirtió en memes

Por Redacción Deportes

El conjunto dirigido por Didier Deschamps afronta el compromiso luego de una contundente victoria por 3-0 sobre Suecia, resultado que ratificó su condición de candidato al título y confirmó el gran momento de figuras como Kylian Mbappé y Michael Olise.

Con un golazo de Kylian Mbappé, Francia vence a Irak y se está metiendo en la próxima fase del Mundial 2026.

Con un golazo de Kylian Mbappé, Francia vence a Irak y se está metiendo en la próxima fase del Mundial 2026.

Paraguay sueña con seguir en la Copa del Mundo

Del otro lado estará una Paraguay que protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo. La Albirroja eliminó a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, tras igualar 1-1 y quedarse con la definición por penales gracias a una destacada actuación del arquero Orlando Gill, sellando una clasificación histórica.

Paraguay escribió una de las páginas más inesperadas del Mundial al eliminar a Alemania por penales, en un duelo de tensión absoluta que terminó consagrando al conjunto guaraní tras 120 minutos de resistencia y una definición desde los doce pasos que quedó para la historia.

Paraguay escribió una de las páginas más inesperadas del Mundial al eliminar a Alemania por penales, en un duelo de tensión absoluta que terminó consagrando al conjunto guaraní tras 120 minutos de resistencia y una definición desde los doce pasos que quedó para la historia.

Las probables formaciones: Paraguay vs Francia

Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Junior Alonso, José Canale, Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Alfaro

Las probables formaciones: Paraguay vs Francia

Francia: Mike Maignan, Lucas digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Aurelien Tchoumeni, Adrien Raboit, Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.

Datos del Partido

Hora: 18.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Ilgiz Tantashev

Estadio: Filadelfia Stadium

Paraguay vs Francia- Minuto a Minuto

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Joshua Kimmich, el líder de la renovación de Alemania.

Renovación en Alemania: 6 figuras históricas dejan la selección y asoma un jugador con raíces argentinas

Julian Nagelsmann, cuestionado DT de Alemania.

Crisis en Alemania: la eliminación ante Paraguay pone a Nagelsmann en el centro de las críticas

Leon Goretzka en el ojo de la tormenta: el referente alemán que evitó patear un penal ante Paraguay.

El video que indignó a Alemania: acusan a un referente de negarse a patear el penal decisivo

Lothar Matthäus liquidó a la Selección de Alemania.

Lothar Matthäus revela la interna de Alemania: aviones privados y disputas familiares en el Mundial 2026