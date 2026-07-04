Paraguay va por otra hazaña ante Francia: hora, formaciones y por donde verlo

Los octavos de final del Mundial 2026 se pondrán en marcha este sábado y tendrá un atractivo cruce entre Francia y Paraguay, dos selecciones que llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final.
La selección francesa quiere confirmar su poderío, mientras que Paraguay buscará extender su sueño mundialista tras un golpe histórico ante Alemania.
Los octavos de final del Mundial 2026 se pondrán en marcha este sábado y tendrá un atractivo cruce entre Francia y Paraguay, dos selecciones que llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final.
El conjunto dirigido por Didier Deschamps afronta el compromiso luego de una contundente victoria por 3-0 sobre Suecia, resultado que ratificó su condición de candidato al título y confirmó el gran momento de figuras como Kylian Mbappé y Michael Olise.
Del otro lado estará una Paraguay que protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo. La Albirroja eliminó a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, tras igualar 1-1 y quedarse con la definición por penales gracias a una destacada actuación del arquero Orlando Gill, sellando una clasificación histórica.
Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Junior Alonso, José Canale, Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Alfaro
Francia: Mike Maignan, Lucas digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Aurelien Tchoumeni, Adrien Raboit, Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.
Hora: 18.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Ilgiz Tantashev
Estadio: Filadelfia Stadium